Пермяк похвастался пузатыми карасями. Фото

30 сентября 2022 в 10:29 Размер текста - 17 +

Рыбак наловил карасей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Пермяк Вячеслав Андрияшкин похвастался своим уловом карасей, которых наловил в Нытве (Пермский край). Фотографию с рыбами он разместил в сообществе «Банда РПК рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «На выходных съездил в Нытву, хотел попасть на клев крупных карасей, но что-то не срослось. В основном была мелочь по 200-300 граммов, но парочку крупных удалось поймать», — пишет в сообществе рыбак. В комментариях к посту мужчина пишет, что прохладная погода не помеха клеву. В следующие выходные пермяк также планирует поехать на рыбалку за карасями. Рыбак с пузатенькими карасями «Банда РПК рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте»

Пермяк Вячеслав Андрияшкин похвастался своим уловом карасей, которых наловил в Нытве (Пермский край). Фотографию с рыбами он разместил в сообществе «Банда РПК рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «На выходных съездил в Нытву, хотел попасть на клев крупных карасей, но что-то не срослось. В основном была мелочь по 200-300 граммов, но парочку крупных удалось поймать», — пишет в сообществе рыбак. В комментариях к посту мужчина пишет, что прохладная погода не помеха клеву. В следующие выходные пермяк также планирует поехать на рыбалку за карасями.