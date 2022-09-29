Рыбак наловил карасей
Пермяк Вячеслав Андрияшкин похвастался своим уловом карасей, которых наловил в Нытве (Пермский край). Фотографию с рыбами он разместил в сообществе «Банда РПК рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».
«На выходных съездил в Нытву, хотел попасть на клев крупных карасей, но что-то не срослось. В основном была мелочь по 200-300 граммов, но парочку крупных удалось поймать», — пишет в сообществе рыбак.
В комментариях к посту мужчина пишет, что прохладная погода не помеха клеву. В следующие выходные пермяк также планирует поехать на рыбалку за карасями.
Рыбак с пузатенькими карасями
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