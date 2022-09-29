29 сентября 2022

Пермяк похвастался пузатыми карасями. Фото

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Рыбак наловил карасей Фото:

Пермяк Вячеслав Андрияшкин похвастался своим уловом карасей, которых наловил в Нытве (Пермский край). Фотографию с рыбами он разместил в сообществе «Банда РПК рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».

«На выходных съездил в Нытву, хотел попасть на клев крупных карасей, но что-то не срослось. В основном была мелочь по 200-300 граммов, но парочку крупных удалось поймать», — пишет в сообществе рыбак.

В комментариях к посту мужчина пишет, что прохладная погода не помеха клеву. В следующие выходные пермяк также планирует поехать на рыбалку за карасями.

Рыбак с пузатенькими карасями

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Пермяк Вячеслав Андрияшкин похвастался своим уловом карасей, которых наловил в Нытве (Пермский край). Фотографию с рыбами он разместил в сообществе «Банда РПК рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «На выходных съездил в Нытву, хотел попасть на клев крупных карасей, но что-то не срослось. В основном была мелочь по 200-300 граммов, но парочку крупных удалось поймать», — пишет в сообществе рыбак. В комментариях к посту мужчина пишет, что прохладная погода не помеха клеву. В следующие выходные пермяк также планирует поехать на рыбалку за карасями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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