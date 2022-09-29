Принимавший участие в СВО пермяк поехал на фронт с мобилизованными

30 сентября 2022 в 11:31 Размер текста - 17 +

Уроженец села Сосновка вместе с земляками снова отправился на фронт (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Уроженец села Сосновка Ординского округа (Пермский край), Юрий повторно отправится на фронт вместе с мобилизованными земляками. В беседе с корреспондентом URA.RU 23-летний мужчина рассказал, что уже принимал участие в спецоперации в качестве добровольца. Он посоветовал землякам, отправляющимся на фронт, не бояться трудностей. «Я находился в зоне СВО с февраля по июнь в составе 228 полка. Получил повестку, еду снова на фронт. Скажу так: ничего бояться не надо, но на передовой нужно все время быть на чеку и остерегаться [опасности]», — заявил Юрий. Молодой пермяк также добавил, что, когда началась мобилизация, вопрос о том, отправится ли он снова на фронт, отпал сам собой. «Мне иногда даже стыдно становится, что мы здесь кайфуем, отдыхаем, наслаждаемся жизнью, а там мирные люди страдают. Это неправильно. Уверен, что мы зайдем [в зону СВО] и будем там полезны», — сказал пермяк. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В Минобороны заявили, что она коснется лишь тех, кто проходил службу в армии, имеет военно-учетные специальности и необходимый боевой опыт. Корреспонденты URA.RU подробно рассказывают о том, как проходит отправка резервистов из Пермского края в учебные центры.

Уроженец села Сосновка Ординского округа (Пермский край), Юрий повторно отправится на фронт вместе с мобилизованными земляками. В беседе с корреспондентом URA.RU 23-летний мужчина рассказал, что уже принимал участие в спецоперации в качестве добровольца. Он посоветовал землякам, отправляющимся на фронт, не бояться трудностей. «Я находился в зоне СВО с февраля по июнь в составе 228 полка. Получил повестку, еду снова на фронт. Скажу так: ничего бояться не надо, но на передовой нужно все время быть на чеку и остерегаться [опасности]», — заявил Юрий. Молодой пермяк также добавил, что, когда началась мобилизация, вопрос о том, отправится ли он снова на фронт, отпал сам собой. «Мне иногда даже стыдно становится, что мы здесь кайфуем, отдыхаем, наслаждаемся жизнью, а там мирные люди страдают. Это неправильно. Уверен, что мы зайдем [в зону СВО] и будем там полезны», — сказал пермяк. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В Минобороны заявили, что она коснется лишь тех, кто проходил службу в армии, имеет военно-учетные специальности и необходимый боевой опыт. Корреспонденты URA.RU подробно рассказывают о том, как проходит отправка резервистов из Пермского края в учебные центры.