Премьер Украины Шмыгаль: Киев хочет вступить в альтернативу ЕС

05 октября 2022 в 19:11 Размер текста - 17 +

Украина хочет войти в организацию, являющейся альтернативой Евросоюза — ОЭСР Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина начала диалог о вступлении страны в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — своеобразной альтернативе Евросоюза. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «В июле этого года в Лугано от имени государства я передал заявку на вступление Украины генеральному секретарю Организации экономического сотрудничества и развития Матиасу Корману, а на прошлой неделе выступил онлайн на открытии заседания Совета ОЭСР, где заявка рассматривалась. Господин Корман сегодня сообщил, что организация начинает диалог по вступлению Украины», — написал Шмыгаль в своем telegram-канале. Кроме того, премьер-министр отметил, что в настоящий момент ведется работа по открытию офиса ОЭСР на Украине. Как уточняет Шмыгаль, это станет еще одним шагом к вступлению Украины в ЕС. Ранее Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина планирует войти в состав Евросоюза в течении двух лет. Кроме того, ЕС намерен обучить до 15 тысяч украинских военнослужащих в рамках тренировочной миссии, пишет RT. Также Украина заявила о проблемах в переговорах с ЕС по антироссийским санкциям, сообщает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ключевая цель заключается в демилитаризации и денацификации Украины. В настоящий момент страны ЕС оказывают поддержку Украине. Киев же рассчитывает в дальнейшем войти в состав Евросоюза. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина начала диалог о вступлении страны в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — своеобразной альтернативе Евросоюза. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «В июле этого года в Лугано от имени государства я передал заявку на вступление Украины генеральному секретарю Организации экономического сотрудничества и развития Матиасу Корману, а на прошлой неделе выступил онлайн на открытии заседания Совета ОЭСР, где заявка рассматривалась. Господин Корман сегодня сообщил, что организация начинает диалог по вступлению Украины», — написал Шмыгаль в своем telegram-канале. Кроме того, премьер-министр отметил, что в настоящий момент ведется работа по открытию офиса ОЭСР на Украине. Как уточняет Шмыгаль, это станет еще одним шагом к вступлению Украины в ЕС. Ранее Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина планирует войти в состав Евросоюза в течении двух лет. Кроме того, ЕС намерен обучить до 15 тысяч украинских военнослужащих в рамках тренировочной миссии, пишет RT. Также Украина заявила о проблемах в переговорах с ЕС по антироссийским санкциям, сообщает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ключевая цель заключается в демилитаризации и денацификации Украины. В настоящий момент страны ЕС оказывают поддержку Украине. Киев же рассчитывает в дальнейшем войти в состав Евросоюза.