Власти Украины назвали срок вступления в Евросоюз

Премьер-министр Украины Шмыгаль: Киев рассчитывает войти в ЕС в течении двух лет
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Евромайдан. Киев, флаг украины, флаг евросоюза
Саммит ЕС предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз 23 июня Фото:

Украина рассчитывает войти в Евросоюз в течении двух лет. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Будем двигаться очень быстрыми темпами. Мы проанализировали, как другие страны проходили этот путь. Он занимал 5,7,8 лет. У нас есть амбиция максимум за два года пройти этот путь и реализовать нашу цель — быть полноценной частью Европейского союза», — сказал он в ходе встречи Ялтинской европейской стратегии, которая проходила 9 — 10 сентября.

Саммит ЕС предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз 23 июня. В свою очередь, политический аналитик, исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок заявил о невыполнимом условии для принятия Украины в ЕС. Это связано тем, что стране нужно решить территориальный конфликт. Ранее RT сообщало, как Брюссель готовил почву для предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

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Украина рассчитывает войти в Евросоюз в течении двух лет. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Будем двигаться очень быстрыми темпами. Мы проанализировали, как другие страны проходили этот путь. Он занимал 5,7,8 лет. У нас есть амбиция максимум за два года пройти этот путь и реализовать нашу цель — быть полноценной частью Европейского союза», — сказал он в ходе встречи Ялтинской европейской стратегии, которая проходила 9 — 10 сентября. Саммит ЕС предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз 23 июня. В свою очередь, политический аналитик, исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок заявил о невыполнимом условии для принятия Украины в ЕС. Это связано тем, что стране нужно решить территориальный конфликт. Ранее RT сообщало, как Брюссель готовил почву для предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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