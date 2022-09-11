Власти Украины назвали срок вступления в Евросоюз

Премьер-министр Украины Шмыгаль: Киев рассчитывает войти в ЕС в течении двух лет

Саммит ЕС предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз 23 июня Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Украина рассчитывает войти в Евросоюз в течении двух лет. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Будем двигаться очень быстрыми темпами. Мы проанализировали, как другие страны проходили этот путь. Он занимал 5,7,8 лет. У нас есть амбиция максимум за два года пройти этот путь и реализовать нашу цель — быть полноценной частью Европейского союза», — сказал он в ходе встречи Ялтинской европейской стратегии, которая проходила 9 — 10 сентября.

Саммит ЕС предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз 23 июня. В свою очередь, политический аналитик, исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок заявил о невыполнимом условии для принятия Украины в ЕС. Это связано тем, что стране нужно решить территориальный конфликт. Ранее RT сообщало, как Брюссель готовил почву для предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.