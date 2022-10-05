Крутень: Качество медпомощи в Пермском крае не пострадает из-за мобилизации врачей

Об этом министр здравоохранения Пермского края заявила на заседании краевого правительства Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Качество оказания медицинской помощи в Пермском крае из-за частичной мобилизации врачей не должно пострадать. Об этом заявила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на заседании краевого правительства.

«Несмотря на мобилизацию небольшой части врачей, министерством здравоохранения Пермского края предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы качество оказания медицинской помощи в регионе не пострадало. Обязанности мобилизованных медицинских работников распределяются в соответствии с их учетной специальностью», — рассказала Анастасия Крутень.

Она также добавила, что министерство здравоохранения совместно с профессиональным сообществом выходит с предложением о дополнительном доукомплектовании пермских специалистов всем необходимым для работы в тех условиях. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил Анастасии Крутень держать ситуацию на контроле и информировать о ее результатах.

Ранее URA.RU сообщало, что врачи пермского онкоцентра попросили отсрочку от частичной мобилизации. Но, они готовы позже отправиться в освобожденные территории.

Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что первый этап мобилизации окончен.