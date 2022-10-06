Миллиардер Пумпянский попал под санкции Японии

07 октября 2022 в 12:45 Размер текста - 17 +

Японские активы Дмитрия Пумпянского, если такие найдутся, будут заблокированы. Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Уральский миллиардер Дмитрий Пумпянский попал в санкционный список Японии. Документ опубликован на сайте Минфина страны. Его активы в Японии будут заморожены. Ограничения подразумевают, что японские активы Пумпянского, если такие найдутся, будут заблокированы. Помимо него, в списке десяток других фамилий. Ранее URA.RU писало, что санкции в отношении Пумпянского и членов его семьи ввели Великобритания и Евросоюз (санкции от ЕС оспаривают через суд). А в апреле свои ограничения на бизнесмена наложила Канада. Также известно, что в Гибралтаре арестовали яхту Пумпянского, которой позже заинтересовались 115 потенциальных покупателей. Очередные санкции введены в связи со спецоперацией на Украине и после воссоединения с РФ республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. На Западе отказались признавать результаты референдумов на освобожденных территориях и их вхождение в состав России.

Уральский миллиардер Дмитрий Пумпянский попал в санкционный список Японии. Документ опубликован на сайте Минфина страны. Его активы в Японии будут заморожены. Ограничения подразумевают, что японские активы Пумпянского, если такие найдутся, будут заблокированы. Помимо него, в списке десяток других фамилий. Ранее URA.RU писало, что санкции в отношении Пумпянского и членов его семьи ввели Великобритания и Евросоюз (санкции от ЕС оспаривают через суд). А в апреле свои ограничения на бизнесмена наложила Канада. Также известно, что в Гибралтаре арестовали яхту Пумпянского, которой позже заинтересовались 115 потенциальных покупателей. Очередные санкции введены в связи со спецоперацией на Украине и после воссоединения с РФ республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. На Западе отказались признавать результаты референдумов на освобожденных территориях и их вхождение в состав России.