06 октября 2022

Миллиардер Пумпянский попал под санкции Японии

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, пумпянский дмитрий
Японские активы Дмитрия Пумпянского, если такие найдутся, будут заблокированы. Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Уральский миллиардер Дмитрий Пумпянский попал в санкционный список Японии. Документ опубликован на сайте Минфина страны. Его активы в Японии будут заморожены.

Ограничения подразумевают, что японские активы Пумпянского, если такие найдутся, будут заблокированы. Помимо него, в списке десяток других фамилий.

Ранее URA.RU писало, что санкции в отношении Пумпянского и членов его семьи ввели Великобритания и Евросоюз (санкции от ЕС оспаривают через суд). А в апреле свои ограничения на бизнесмена наложила Канада. Также известно, что в Гибралтаре арестовали яхту Пумпянского, которой позже заинтересовались 115 потенциальных покупателей.

Очередные санкции введены в связи со спецоперацией на Украине и после воссоединения с РФ республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. На Западе отказались признавать результаты референдумов на освобожденных территориях и их вхождение в состав России.

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Уральский миллиардер Дмитрий Пумпянский попал в санкционный список Японии. Документ опубликован на сайте Минфина страны. Его активы в Японии будут заморожены. Ограничения подразумевают, что японские активы Пумпянского, если такие найдутся, будут заблокированы. Помимо него, в списке десяток других фамилий. Ранее URA.RU писало, что санкции в отношении Пумпянского и членов его семьи ввели Великобритания и Евросоюз (санкции от ЕС оспаривают через суд). А в апреле свои ограничения на бизнесмена наложила Канада. Также известно, что в Гибралтаре арестовали яхту Пумпянского, которой позже заинтересовались 115 потенциальных покупателей. Очередные санкции введены в связи со спецоперацией на Украине и после воссоединения с РФ республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. На Западе отказались признавать результаты референдумов на освобожденных территориях и их вхождение в состав России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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