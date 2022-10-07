В Перми появился на свет Добрыня Никитич

07 октября 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Малыш был назван в честь известного богатыря из русских сказок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми родители нарекли своего ребенка именем былинного богатыря — Добрыня. Отец мальчика, Никита Галин, увлекающийся историей, рассказал URA.RU, что малыш появился на свет 30 сентября, в День собирания русских земель. Именно поэтому родители выбрали такое необычное имя. «На самом деле, Добрыней мы хотели назвать старшего ребенка, которому сейчас 2,5 года. Но, получилось так, что первенец появился на свет 9 мая, и мы решили назвать его Данилой в память о моей бабушке Нине Даниловне — участнице Великой Отечественной войны. И вот, когда стало известно, что у нас будет второй ребенок, мы точно решили, что дадим ему имя Добрыня. Тем более, так совпало, что он появился на свет в День собирания русских земель», — рассказал Никита Галин. Пермяк говорит, что он, также как и его семья, очень любит свою страну, и готов доказывать это делом, а не словами. «Наша семья — самая обычная. Я работаю водителем, моя жена работает медсестрой. Мы не кичимся тем, что мы патриоты мы просто любим свою страну, ее историю, рожаем детей, и хотим, чтобы они носили русские имена. Я считаю, что следовать новомодным трендам и называть детей иностранными именами, как многие сейчас поступают», — добавил мужчина. Аналогичное имя дали своему малышу жители Перми в 2016 году. Тогда в пара призналась, что назвать сына Добрыней им посоветовала близкая подруга семьи. Семья Галиных: маленький «богатырь» Добрыня, которому всего неделя, на руках у мамы Фото предоставлено Никитой Галиным

В Перми родители нарекли своего ребенка именем былинного богатыря — Добрыня. Отец мальчика, Никита Галин, увлекающийся историей, рассказал URA.RU, что малыш появился на свет 30 сентября, в День собирания русских земель. Именно поэтому родители выбрали такое необычное имя. «На самом деле, Добрыней мы хотели назвать старшего ребенка, которому сейчас 2,5 года. Но, получилось так, что первенец появился на свет 9 мая, и мы решили назвать его Данилой в память о моей бабушке Нине Даниловне — участнице Великой Отечественной войны. И вот, когда стало известно, что у нас будет второй ребенок, мы точно решили, что дадим ему имя Добрыня. Тем более, так совпало, что он появился на свет в День собирания русских земель», — рассказал Никита Галин. Пермяк говорит, что он, также как и его семья, очень любит свою страну, и готов доказывать это делом, а не словами. «Наша семья — самая обычная. Я работаю водителем, моя жена работает медсестрой. Мы не кичимся тем, что мы патриоты мы просто любим свою страну, ее историю, рожаем детей, и хотим, чтобы они носили русские имена. Я считаю, что следовать новомодным трендам и называть детей иностранными именами, как многие сейчас поступают», — добавил мужчина. Аналогичное имя дали своему малышу жители Перми в 2016 году. Тогда в пара призналась, что назвать сына Добрыней им посоветовала близкая подруга семьи.