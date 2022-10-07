Пермская актриса из «Реальных пацанов» согласна раздеваться в кадре

Пермская актриса «Реальных пацанов» Зоя Бербер: не вижу ничего плохого в том, чтобы оголять тело в кадре

08 октября 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

Бербер: у меня нет никаких табу в кино Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Звезда сериала «Реальные пацаны» — пермячка Зоя Бербер раскрыла свое отношение к откровенным съемкам в кино. Об этом она рассказала в интервью изданию «Мослента». «В принципе, я не вижу ничего плохого в том, чтобы оголять тело в кадре, если это вписывается в сюжет. Но если это раздевание ради раздевания — увы, нет. Пускай режиссер сначала растолкует мне, ради чего мы это делаем», — слова пермской актрисы опубликованы на сайте СМИ. URA.RU писало ранее, что актер комедийного сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов стал новым участником телепроекта на ТНТ «Звезды в Африке». Первый выпуск этого проекта показали в начале октября. Премьера нового сезона популярного сериала с пермскими актерами стартовала в конце августа.

Звезда сериала «Реальные пацаны» — пермячка Зоя Бербер раскрыла свое отношение к откровенным съемкам в кино. Об этом она рассказала в интервью изданию «Мослента». «В принципе, я не вижу ничего плохого в том, чтобы оголять тело в кадре, если это вписывается в сюжет. Но если это раздевание ради раздевания — увы, нет. Пускай режиссер сначала растолкует мне, ради чего мы это делаем», — слова пермской актрисы опубликованы на сайте СМИ. URA.RU писало ранее, что актер комедийного сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов стал новым участником телепроекта на ТНТ «Звезды в Африке». Первый выпуск этого проекта показали в начале октября. Премьера нового сезона популярного сериала с пермскими актерами стартовала в конце августа.