Пермская актриса из «Реальных пацанов» согласна раздеваться в кадре

Звезда сериала «Реальные пацаны» — пермячка Зоя Бербер раскрыла свое отношение к откровенным съемкам в кино. Об этом она рассказала в интервью изданию «Мослента».
«В принципе, я не вижу ничего плохого в том, чтобы оголять тело в кадре, если это вписывается в сюжет. Но если это раздевание ради раздевания — увы, нет. Пускай режиссер сначала растолкует мне, ради чего мы это делаем», — слова пермской актрисы опубликованы на сайте СМИ.
URA.RU писало ранее, что актер комедийного сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов стал новым участником телепроекта на ТНТ «Звезды в Африке». Первый выпуск этого проекта показали в начале октября. Премьера нового сезона популярного сериала с пермскими актерами стартовала в конце августа.
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