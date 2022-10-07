07 октября 2022

Пермская актриса из «Реальных пацанов» согласна раздеваться в кадре

Пермская актриса «Реальных пацанов» Зоя Бербер: не вижу ничего плохого в том, чтобы оголять тело в кадре
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зоя Бербер на премьере фильма «Счастья! Здоровья!». Пермь, бербер зоя
Бербер: у меня нет никаких табу в кино Фото:

Звезда сериала «Реальные пацаны» — пермячка Зоя Бербер раскрыла свое отношение к откровенным съемкам в кино. Об этом она рассказала в интервью изданию «Мослента».

«В принципе, я не вижу ничего плохого в том, чтобы оголять тело в кадре, если это вписывается в сюжет. Но если это раздевание ради раздевания — увы, нет. Пускай режиссер сначала растолкует мне, ради чего мы это делаем», — слова пермской актрисы опубликованы на сайте СМИ.

URA.RU писало ранее, что актер комедийного сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов стал новым участником телепроекта на ТНТ «Звезды в Африке». Первый выпуск этого проекта показали в начале октября. Премьера нового сезона популярного сериала с пермскими актерами стартовала в конце августа.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Перми - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Звезда сериала «Реальные пацаны» — пермячка Зоя Бербер раскрыла свое отношение к откровенным съемкам в кино. Об этом она рассказала в интервью изданию «Мослента». «В принципе, я не вижу ничего плохого в том, чтобы оголять тело в кадре, если это вписывается в сюжет. Но если это раздевание ради раздевания — увы, нет. Пускай режиссер сначала растолкует мне, ради чего мы это делаем», — слова пермской актрисы опубликованы на сайте СМИ. URA.RU писало ранее, что актер комедийного сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов стал новым участником телепроекта на ТНТ «Звезды в Африке». Первый выпуск этого проекта показали в начале октября. Премьера нового сезона популярного сериала с пермскими актерами стартовала в конце августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...