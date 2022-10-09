09 октября 2022
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07 октября 2022

Челябинцев удивило полнолуние с Юпитером. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Луна. Челябинск, луна, ночь, полнолуние
К Луне приближается самая крупная планета Солнечной системы Фото:

Жителей Челябинской области поразила полная луна, рядом с которой в эти дни находится яркая планета Юпитер. Фото космического соседства они поделились в соцсетях.

«Есть у нас астрономы? Что за звезда справа от Луны?», — спросил Владимир Л. в группе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях мнения разделились: часть сообщества утверждала, что это Венера, другие — что это Юпитер. Некоторые посоветовали посмотреть — если объект мигает, то это может быть спутник. Однако местные эксперты с помощью карт звездного неба доказали, что это не звезда, а планета, причем самая крупная в Солнечной системе.

В сообществе «Любительская астрономия» во «ВКонтакте» подобные снимки присылают со всей России. Специалисты уточняют, что в эти дни можно увидеть сближение полной луны и планеты Юпитер. Люди с отличным зрением сумеют разглядеть и его крупнейшие спутники: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.

Юпитер виден невооруженным глазом
Люди с острым зрением смогут разглядеть спутники Юпитера
Жители Челябинской области делятся атмосферными фотографиями

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Жителей Челябинской области поразила полная луна, рядом с которой в эти дни находится яркая планета Юпитер. Фото космического соседства они поделились в соцсетях. «Есть у нас астрономы? Что за звезда справа от Луны?», — спросил Владимир Л. в группе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях мнения разделились: часть сообщества утверждала, что это Венера, другие — что это Юпитер. Некоторые посоветовали посмотреть — если объект мигает, то это может быть спутник. Однако местные эксперты с помощью карт звездного неба доказали, что это не звезда, а планета, причем самая крупная в Солнечной системе. В сообществе «Любительская астрономия» во «ВКонтакте» подобные снимки присылают со всей России. Специалисты уточняют, что в эти дни можно увидеть сближение полной луны и планеты Юпитер. Люди с отличным зрением сумеют разглядеть и его крупнейшие спутники: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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