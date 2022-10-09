Челябинцев удивило полнолуние с Юпитером. Фото

10 октября 2022 в 00:16 Размер текста - 17 +

К Луне приближается самая крупная планета Солнечной системы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Челябинской области поразила полная луна, рядом с которой в эти дни находится яркая планета Юпитер. Фото космического соседства они поделились в соцсетях. «Есть у нас астрономы? Что за звезда справа от Луны?», — спросил Владимир Л. в группе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях мнения разделились: часть сообщества утверждала, что это Венера, другие — что это Юпитер. Некоторые посоветовали посмотреть — если объект мигает, то это может быть спутник. Однако местные эксперты с помощью карт звездного неба доказали, что это не звезда, а планета, причем самая крупная в Солнечной системе. В сообществе «Любительская астрономия» во «ВКонтакте» подобные снимки присылают со всей России. Специалисты уточняют, что в эти дни можно увидеть сближение полной луны и планеты Юпитер. Люди с отличным зрением сумеют разглядеть и его крупнейшие спутники: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. Юпитер виден невооруженным глазом Сообщество «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте». Люди с острым зрением смогут разглядеть спутники Юпитера Сообщество «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте». Жители Челябинской области делятся атмосферными фотографиями Сообщество «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

Жителей Челябинской области поразила полная луна, рядом с которой в эти дни находится яркая планета Юпитер. Фото космического соседства они поделились в соцсетях. «Есть у нас астрономы? Что за звезда справа от Луны?», — спросил Владимир Л. в группе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях мнения разделились: часть сообщества утверждала, что это Венера, другие — что это Юпитер. Некоторые посоветовали посмотреть — если объект мигает, то это может быть спутник. Однако местные эксперты с помощью карт звездного неба доказали, что это не звезда, а планета, причем самая крупная в Солнечной системе. В сообществе «Любительская астрономия» во «ВКонтакте» подобные снимки присылают со всей России. Специалисты уточняют, что в эти дни можно увидеть сближение полной луны и планеты Юпитер. Люди с отличным зрением сумеют разглядеть и его крупнейшие спутники: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.