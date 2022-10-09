Пермяки заступились за водителя, который «разнес» новую краснодарскую набережную. Видео

Водитель с пермскими номерами сломал ограждение новой набережной на Черном море

10 октября 2022 в 02:38 Размер текста - 17 +

По словам очевидцев, водитель скрылся с места происшествия (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермяков возмутила информация о том, что водитель с госномером 159-го региона сломал ограждение на только что отремонтированной набережной в поселке Джубга (Краснодарский край). В группе «Мой город — Пермь!» в соцсети «Вконтакте» началось бурное обсуждение. Многие оказались не согласны с позицией автора сообщения. «А где на видео видно, что он разнес что-то? Видно тачку, как он разворачивается, видно дырку в ограждение. Еще такое слово „разнес“, будто 100 метров ограждения разворотил на скорости 100 км/ч», — написал пользователь Алексей Паршин. «Вечно они все преувеличивают. Таких плечом нечаянно заденешь, так они заяву о покушении на убийство накатают», — отвечает Павел Желнин. «Разнес набережную! Всю? Ничего не осталось? Не видно агрессии водилы — это факт! Явно видна агрессия автора. Виноват — ответил. Зачем нагнетать?», — задается вопросом Юрий Багаев. В сообщении указано, что водитель сбежал с места происшествия, но местные жители успели вызвать ДПС и снять автомобиль на видео. Им также удалось запечатлеть разрушенную часть конструкции. Очевидцы утверждают, что в машине вместе с мужчиной находился маленький ребенок. Оперативно получить комментарий об инциденте в ГУ МВД России по Краснодарскому краю корреспонденту URA.RU не удалось. В ведомство отправлен письменный запрос. О том, что автомобиль снес часть остановки в центре Перми, URA.RU писало ранее. Корреспонденты агентства также сообщали, что в Пермском крае погиб водитель BMW, наехавший на дерево. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермяков возмутила информация о том, что водитель с госномером 159-го региона сломал ограждение на только что отремонтированной набережной в поселке Джубга (Краснодарский край). В группе «Мой город — Пермь!» в соцсети «Вконтакте» началось бурное обсуждение. Многие оказались не согласны с позицией автора сообщения. «А где на видео видно, что он разнес что-то? Видно тачку, как он разворачивается, видно дырку в ограждение. Еще такое слово „разнес“, будто 100 метров ограждения разворотил на скорости 100 км/ч», — написал пользователь Алексей Паршин. «Вечно они все преувеличивают. Таких плечом нечаянно заденешь, так они заяву о покушении на убийство накатают», — отвечает Павел Желнин. «Разнес набережную! Всю? Ничего не осталось? Не видно агрессии водилы — это факт! Явно видна агрессия автора. Виноват — ответил. Зачем нагнетать?», — задается вопросом Юрий Багаев. В сообщении указано, что водитель сбежал с места происшествия, но местные жители успели вызвать ДПС и снять автомобиль на видео. Им также удалось запечатлеть разрушенную часть конструкции. Очевидцы утверждают, что в машине вместе с мужчиной находился маленький ребенок. Оперативно получить комментарий об инциденте в ГУ МВД России по Краснодарскому краю корреспонденту URA.RU не удалось. В ведомство отправлен письменный запрос. О том, что автомобиль снес часть остановки в центре Перми, URA.RU писало ранее. Корреспонденты агентства также сообщали, что в Пермском крае погиб водитель BMW, наехавший на дерево.