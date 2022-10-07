07 октября 2022

В Пермском крае погиб водитель BMW, наехавший на дерево

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС. Тюмень, машина дпс, мигалка, дпс
Смертельное ДТП произошло рано утром (архивное фото) Фото:

Смертельное ДТП произошло в Краснокамском городском округе (Пермский край) 8 октября в 8:40. Об этом рассказали прикамские полицейские.

«По предварительной информации, водитель BMW 72-го года рождения, двигавшийся по улице Геофизиков, выехал за пределы проезжей части, после чего допустил наезд на древо и погиб», — сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Краснокамскому городскому округу. По факту дорожного происшествия сейчас проводится проверка.

Об автоаварии, произошедшей в Орджоникидзевском районе города Перми, URA.RU писало ранее. Водитель был доставлен в больницу после ДТП.

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Смертельное ДТП произошло в Краснокамском городском округе (Пермский край) 8 октября в 8:40. Об этом рассказали прикамские полицейские. «По предварительной информации, водитель BMW 72-го года рождения, двигавшийся по улице Геофизиков, выехал за пределы проезжей части, после чего допустил наезд на древо и погиб», — сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Краснокамскому городскому округу. По факту дорожного происшествия сейчас проводится проверка. Об автоаварии, произошедшей в Орджоникидзевском районе города Перми, URA.RU писало ранее. Водитель был доставлен в больницу после ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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