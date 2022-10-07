В Пермском крае погиб водитель BMW, наехавший на дерево

Смертельное ДТП произошло рано утром (архивное фото)
Смертельное ДТП произошло в Краснокамском городском округе (Пермский край) 8 октября в 8:40. Об этом рассказали прикамские полицейские.
«По предварительной информации, водитель BMW 72-го года рождения, двигавшийся по улице Геофизиков, выехал за пределы проезжей части, после чего допустил наезд на древо и погиб», — сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Краснокамскому городскому округу. По факту дорожного происшествия сейчас проводится проверка.
Об автоаварии, произошедшей в Орджоникидзевском районе города Перми, URA.RU писало ранее. Водитель был доставлен в больницу после ДТП.
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