В Пермском крае погиб водитель BMW, наехавший на дерево

08 октября 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

Смертельное ДТП произошло рано утром (архивное фото) Фото: Анастасия Богданова © URA.RU Смертельное ДТП произошло в Краснокамском городском округе (Пермский край) 8 октября в 8:40. Об этом рассказали прикамские полицейские. «По предварительной информации, водитель BMW 72-го года рождения, двигавшийся по улице Геофизиков, выехал за пределы проезжей части, после чего допустил наезд на древо и погиб», — сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Краснокамскому городскому округу. По факту дорожного происшествия сейчас проводится проверка. Об автоаварии, произошедшей в Орджоникидзевском районе города Перми, URA.RU писало ранее. Водитель был доставлен в больницу после ДТП.

Смертельное ДТП произошло в Краснокамском городском округе (Пермский край) 8 октября в 8:40. Об этом рассказали прикамские полицейские. «По предварительной информации, водитель BMW 72-го года рождения, двигавшийся по улице Геофизиков, выехал за пределы проезжей части, после чего допустил наезд на древо и погиб», — сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Краснокамскому городскому округу. По факту дорожного происшествия сейчас проводится проверка. Об автоаварии, произошедшей в Орджоникидзевском районе города Перми, URA.RU писало ранее. Водитель был доставлен в больницу после ДТП.