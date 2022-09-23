Автомобиль въехал в остановку в центре Перми

На месте ДТП работают пожарные, сотрудники скорой и полицейские (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ДТП произошло на одной из центральных площадей Перми. Информация об этом появилась в СМИ.

«На площади Карла Маркса автомобиль въехал в остановку», — передает Properm в telegram-канале. URA.RU информацию об инциденте подтвердили в полиции. В пресс-службе пояснили, что обстоятельства и причины сейчас устанавливаются, данных о пострадавших пока нет.

Очевидцы сообщают о нескольких бригадах скорой помощи, прибывших на место происшествия. К месту ДТП стягиваются пожарные и полицейские машины.

О масштабной аварии в Перми URA.RU писало ранее. Тогда 9 человек получили ушибы и 2 человека были госпитализированы.