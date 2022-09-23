23 сентября 2022

Автомобиль въехал в остановку в центре Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на остановке возле резиденции губернатора. Челябинск, джип, дтп, авария, остановка общественного транспорта, внедорожник
На месте ДТП работают пожарные, сотрудники скорой и полицейские (архивное фото) Фото:

ДТП произошло на одной из центральных площадей Перми. Информация об этом появилась в СМИ.

«На площади Карла Маркса автомобиль въехал в остановку», — передает Properm в telegram-канале. URA.RU информацию об инциденте подтвердили в полиции. В пресс-службе пояснили, что обстоятельства и причины сейчас устанавливаются, данных о пострадавших пока нет.

Очевидцы сообщают о нескольких бригадах скорой помощи, прибывших на место происшествия. К месту ДТП стягиваются пожарные и полицейские машины.

О масштабной аварии в Перми URA.RU писало ранее. Тогда 9 человек получили ушибы и 2 человека были госпитализированы.

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ДТП произошло на одной из центральных площадей Перми. Информация об этом появилась в СМИ. «На площади Карла Маркса автомобиль въехал в остановку», — передает Properm в telegram-канале. URA.RU информацию об инциденте подтвердили в полиции. В пресс-службе пояснили, что обстоятельства и причины сейчас устанавливаются, данных о пострадавших пока нет. Очевидцы сообщают о нескольких бригадах скорой помощи, прибывших на место происшествия. К месту ДТП стягиваются пожарные и полицейские машины. О масштабной аварии в Перми URA.RU писало ранее. Тогда 9 человек получили ушибы и 2 человека были госпитализированы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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