Глава Минобрнауки РФ дал поручение ректорам пермских вузов

Глава Минобрнауки РФ поручил ректорам вузов Перми скорректировать число учебных мест

10 октября 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

Валерий Фальков поручил ректорам вузов скорректировать число учебных мест Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр высшего и образования науки РФ Валерий Фальков, который находится в краевой столице с рабочим визитом, поручил ректорам пермских вузов скорректировать число учебных бюджетных мест. По словам министра, такая необходимость вызвана тем, что в прошедшую кампанию в некоторых вузах региона было слишком мало абитуриентов. В связи с этим приходилось объявлять дополнительный набор. «У нас приемная кампания закончилась совсем недавно и везде результаты разные. Но я заметил, что к 23 году ни один вуз корректировок каких-то в министерство по контрольным цифрам приема не заявил. Поэтому я прошу совет ректоров вузов Пермского края, во главе с председателем, детальнейшим образом рассмотреть этот вопрос на своем заседании, особенно там, где были сложности», — сказал Валерий Фальков на заседании совета ректоров вузов Пермского края. Министр также отметил, что план по набору студентов успешно выполнил пермский классический вуз. По словам Фалькова, на приемную кампанию в ПГНИУ не повлияла прошлогодняя трагедия, и все бюджетные места в вузе были заняты в срок. Ранее глава Минобрнауки РФ осмотрел территорию кампуса ПГНИУ. На сегодня у Валерия Фалькова также запланированы визиты в аграрно-технологический университет имени академика Д. М. Прянишникова и Пермский Политех (ПНИПУ).

Министр высшего и образования науки РФ Валерий Фальков, который находится в краевой столице с рабочим визитом, поручил ректорам пермских вузов скорректировать число учебных бюджетных мест. По словам министра, такая необходимость вызвана тем, что в прошедшую кампанию в некоторых вузах региона было слишком мало абитуриентов. В связи с этим приходилось объявлять дополнительный набор. «У нас приемная кампания закончилась совсем недавно и везде результаты разные. Но я заметил, что к 23 году ни один вуз корректировок каких-то в министерство по контрольным цифрам приема не заявил. Поэтому я прошу совет ректоров вузов Пермского края, во главе с председателем, детальнейшим образом рассмотреть этот вопрос на своем заседании, особенно там, где были сложности», — сказал Валерий Фальков на заседании совета ректоров вузов Пермского края. Министр также отметил, что план по набору студентов успешно выполнил пермский классический вуз. По словам Фалькова, на приемную кампанию в ПГНИУ не повлияла прошлогодняя трагедия, и все бюджетные места в вузе были заняты в срок. Ранее глава Минобрнауки РФ осмотрел территорию кампуса ПГНИУ. На сегодня у Валерия Фалькова также запланированы визиты в аграрно-технологический университет имени академика Д. М. Прянишникова и Пермский Политех (ПНИПУ).