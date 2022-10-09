Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков прибыл в атакованный пермский вуз

Прибывший в Пермь глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков осмотрел территорию ПГНИУ

Валерию Фалькову показали территорию кампуса ПГНИУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр образования и науки РФ Валерий Фальков, прибывший в Пермь с рабочим визитом, посетил ПГНИУ, где в сентябре прошлого года произошло массовое убийство. Вместе с губернатором Дмитрием Махониным и ректором Дмитрием Красильниковым федеральный чиновник осмотрел территорию университетского кампуса, сообщает telegram-канал вуза.

«Ректор ПГНИУ показал Валерию Фалькову историческую часть нашего кампуса — комплекс Мешкова. Внимание министра обратили на корпуса 2, 3, 4, 5. Именно эти корпуса первыми открыли свои двери для студентов Пермского университета более 100 лет назад», — говорится в сообщении.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе краевого правительства, в программе визита Валерия Фалькова запланировано участие в совете ректоров вузов Пермского края. Также министр посетит аграрно-технологический университет имени академика Д. М. Прянишникова. Ранее URA.RU рассказывало, что приезд главы российского минобрнауки ожидали 1 сентября, где он должен был принять участие в торжественной линейке в ПГНИУ. Позже визит перенесли на 20 сентября, день годовщины трагедии в пермском вузе. Однако тогда министр тоже не смог приехать.