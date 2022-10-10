Пермские студенты угостили главу Минобрнауки РФ мармеладом из тыквы

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Визит министра образования РФ Валерия Фалькова в ГАТУ. Пермь, фальков валерий, т, гату, фальков и махонин
Валерию Фалькову пришелся по душе необычный кулинарный продукт Фото:

Министра высшего образования и науки РФ Валерия Фалькова, который сегодня находится с рабочим визитом в Перми, угостили мармеладом из тыквы. Необычный кулинарный продукт федеральному чиновнику предложили попробовать студенты во время экскурсии по аграрно-технологическому университету имени Д. М. Прянишникова.

«Мармелад является продуктом переработки растениеводства. Тыква местного происхождения. Внутри цукаты из тыквы, сам мармелад сделан из ее сока», — пояснили министру студенты. Валерий Фальков попробовал мармелад и посоветовал в обязательном порядке запатентовать технологию приготовления.

В ходе экскурсии министра также ознакомили с другими проектами. Среди них — «умный» пчелиный улей, являющийся цифровой системой мониторинга основных угроз для пасеки, и агророботы, назначение которых — управлять сельхозтехникой в автоматизированном режиме.

Ранее URA.RU рассказывало, что Валерий Фальков провел в Перми совет ректоров вузов региона. Министр критически отозвался о ходе приемной кампании в Пермском крае, а также поручил руководителям учебных заведений скорректировать количество бюджетных мест.

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Министра высшего образования и науки РФ Валерия Фалькова, который сегодня находится с рабочим визитом в Перми, угостили мармеладом из тыквы. Необычный кулинарный продукт федеральному чиновнику предложили попробовать студенты во время экскурсии по аграрно-технологическому университету имени Д. М. Прянишникова. «Мармелад является продуктом переработки растениеводства. Тыква местного происхождения. Внутри цукаты из тыквы, сам мармелад сделан из ее сока», — пояснили министру студенты. Валерий Фальков попробовал мармелад и посоветовал в обязательном порядке запатентовать технологию приготовления. В ходе экскурсии министра также ознакомили с другими проектами. Среди них — «умный» пчелиный улей, являющийся цифровой системой мониторинга основных угроз для пасеки, и агророботы, назначение которых — управлять сельхозтехникой в автоматизированном режиме. Ранее URA.RU рассказывало, что Валерий Фальков провел в Перми совет ректоров вузов региона. Министр критически отозвался о ходе приемной кампании в Пермском крае, а также поручил руководителям учебных заведений скорректировать количество бюджетных мест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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