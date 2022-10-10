Пермские студенты угостили главу Минобрнауки РФ мармеладом из тыквы

Валерию Фалькову пришелся по душе необычный кулинарный продукт Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Министра высшего образования и науки РФ Валерия Фалькова, который сегодня находится с рабочим визитом в Перми, угостили мармеладом из тыквы. Необычный кулинарный продукт федеральному чиновнику предложили попробовать студенты во время экскурсии по аграрно-технологическому университету имени Д. М. Прянишникова.

«Мармелад является продуктом переработки растениеводства. Тыква местного происхождения. Внутри цукаты из тыквы, сам мармелад сделан из ее сока», — пояснили министру студенты. Валерий Фальков попробовал мармелад и посоветовал в обязательном порядке запатентовать технологию приготовления.

В ходе экскурсии министра также ознакомили с другими проектами. Среди них — «умный» пчелиный улей, являющийся цифровой системой мониторинга основных угроз для пасеки, и агророботы, назначение которых — управлять сельхозтехникой в автоматизированном режиме.

Ранее URA.RU рассказывало, что Валерий Фальков провел в Перми совет ректоров вузов региона. Министр критически отозвался о ходе приемной кампании в Пермском крае, а также поручил руководителям учебных заведений скорректировать количество бюджетных мест.