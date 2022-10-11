Вместо покупки уличных украшений челябинские власти направят 154 млн рублей мобилизованным

Вместо Новогодней иллюминации деньги потратят на покупку военной амуниции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Власти Челябинска вместо закупки новогодних уличных украшений приняли решение отправить 154 млн рублей на обеспечение мобилизованных жителей. Об этом URA.RU сообщили 12 октября руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий и в пресс-службе мэрии.

«Колоссальные траты на новогоднее оформление удивили челябинцев. Мэрия решила направить 154 миллиона рублей в поддержку челябинских бойцов», — отметил Рыжий.

«Действительно, найдено компромиссное решение. 154 млн рублей будут направленны мобилизованным», — подтвердили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Эти деньги пойдут на покупку квадрокоптеров, тепловизоров, приборов ночного видения и другой амуниции. Первая партия закупленного оборудования будет передана челябинским бойцам в ближайшее время.

Указ о частичной мобилизации был подписан Владимиром Путиным 21 сентября. Это связано с проведением специальной военной операции (СВО), объявленной 24 февраля. По словам президента страны, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.