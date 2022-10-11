Челябинский губернатор попросил глав оптимизировать новогодние расходы

Алексей Текслер потребовал отпраздновать Новый год скромно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил мэрам выбрать скромный формат празднования Нового года. Как сообщила пресс-служба главы региона, праздник для детей Текслер потребовал сохранить полностью.

«С учетом новых условий требую усилить финансовую и исполнительскую дисциплину, больше уделять внимание вопросам разумной оптимизации. Мы не будем отменять подготовку к Новому году, важно выбрать более скромный формат празднования, но для детей праздник в полном объеме должен быть сохранен», — заявил Текслер 12 октября на областном совещании.

Губернатор отметил: социальные обязательства властей региона полностью сохранятся. Акцент при этом будет сделан на ряд направлений. Речь идет о сферах здравоохранения, образования, спорта, культуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, вопросов благоустройства.

В среду власти Челябинска отказались от трат на праздничную иллюминацию 154 миллионов рублей. Средства будут направлены на обеспечение мобилизованных граждан. На сэкономленные деньги для них приобретут квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения и амуницию.