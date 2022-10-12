В ХМАО возобновляет работу скандальный снежный полигон

В ХМАО возобновляет работу единственный снежный полигон

13 октября 2022 в 04:40 Размер текста - 17 +

В ХМАО судебные приставы одобрили открытие единственного снежного полигона Фото: Алексей Андронов © URA.RU Исполняющий обязанности главы города Лянтора (ХМАО) Сергей Жестовский заявил о возможности эксплуатировать единственный снежный полигон в городе. Ранее площадка была закрыта по решению суда. Информация об этом прозвучала в он-лайн эфире главы Сургутского района в соцсети «Вконтакте». «Была создана комиссия, которая рассматривала выполнение предписаний судебных органов для нашего предпринимателя, чтобы площадка для складирования снега соответствовала всем необходимым требованиям. Комиссия вынесла небольшие замечания, которые предприниматель уже устранил. Судебные приставы предоставили информацию, что по их мнению решение суда нашим предпринимателем исполнено и он может приступать к эксплуатации площадки для складирования снега», — рассказал в прямом эфире Сергей Жестовский. Чиновник уточнил, что препятствий для эксплуатации снежного полигона в настоящий момент нет. Он выразил надежду, что в течение ближайшего времени полигон возобновит работу. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО чиновники обрекают город зимовать без снежного полигона. Причиной стали споры администрации Лянтора и мэрии Сургутского района.

Исполняющий обязанности главы города Лянтора (ХМАО) Сергей Жестовский заявил о возможности эксплуатировать единственный снежный полигон в городе. Ранее площадка была закрыта по решению суда. Информация об этом прозвучала в он-лайн эфире главы Сургутского района в соцсети «Вконтакте». «Была создана комиссия, которая рассматривала выполнение предписаний судебных органов для нашего предпринимателя, чтобы площадка для складирования снега соответствовала всем необходимым требованиям. Комиссия вынесла небольшие замечания, которые предприниматель уже устранил. Судебные приставы предоставили информацию, что по их мнению решение суда нашим предпринимателем исполнено и он может приступать к эксплуатации площадки для складирования снега», — рассказал в прямом эфире Сергей Жестовский. Чиновник уточнил, что препятствий для эксплуатации снежного полигона в настоящий момент нет. Он выразил надежду, что в течение ближайшего времени полигон возобновит работу. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО чиновники обрекают город зимовать без снежного полигона. Причиной стали споры администрации Лянтора и мэрии Сургутского района.