Половина пермяков поддерживает отмену новогодних гуляний

13 октября 2022 в 14:12 Размер текста - 17 +

Отмену празднования нового года в Перми поддерживали 48% пермяков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Почти половина жителей Перми поддержала отмену массовых торжеств по поводу празднования нового года. Об этом URA.RU рассказали аналитики из компании Superjob, которая провела опрос горожан. «Тренд на отказ от публичных мероприятий на этот новый год поддержал каждый второй пермяк (48%)», — рассказали в компании. Чаще всего за такое решение выступают женщины (58% против 41% мужчин) и пермяки старше 45 лет (50% против 45% тех, кто младше 34 лет). Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявлял, что не будет отменять новогодние елки для детей. Он отметил, что недопустимо лишать их праздника. Также аналитики Superjob поделились результатами опроса пермских работодателей. Как выяснилось, только 4 из 10 компаний планируют устраивать новогодние корпоративы. 15% из них отпразднуют в офисе, 20% — в ресторане, 2% — поедут за город. URA.RU уже рассказывало о том, что пермские бары открыли бронь на новогодние вечеринки. У каждого заведения имеется своя программа и уникальное предложение.

Почти половина жителей Перми поддержала отмену массовых торжеств по поводу празднования нового года. Об этом URA.RU рассказали аналитики из компании Superjob, которая провела опрос горожан. «Тренд на отказ от публичных мероприятий на этот новый год поддержал каждый второй пермяк (48%)», — рассказали в компании. Чаще всего за такое решение выступают женщины (58% против 41% мужчин) и пермяки старше 45 лет (50% против 45% тех, кто младше 34 лет). Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявлял, что не будет отменять новогодние елки для детей. Он отметил, что недопустимо лишать их праздника. Также аналитики Superjob поделились результатами опроса пермских работодателей. Как выяснилось, только 4 из 10 компаний планируют устраивать новогодние корпоративы. 15% из них отпразднуют в офисе, 20% — в ресторане, 2% — поедут за город. URA.RU уже рассказывало о том, что пермские бары открыли бронь на новогодние вечеринки. У каждого заведения имеется своя программа и уникальное предложение.