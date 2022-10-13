Пермская УК незаконно отключила бизнесмену электричество

14 октября 2022 в 09:39 Размер текста - 17 +

Пункт техосмотра с лета был без электричества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми оштрафована управляющая компания, которая отключила электричество в здании транспортного техосмотра и препятствовала его возвращению обратно. Подробности о правонарушении и сумме штрафа рассказали в пресс-службе Пермского УФАС. «Летом в здании по ул. Стахановская, 54Г, где расположен пункт транспортного техосмотра, было отключено электричество. Когда собственник пункта обратился в управляющую компанию ООО „ЛДИ-Сервис“, поставляющую ему электричество, ему отказали в устранении неполадок и предложили вернуть свет, но платить бизнесмену за электричество пришлось бы по 11 тысяч рублей в месяц. Посчитав действия УК неправомерными, мужчина обратился в УФАС», — рассказали в ведомстве. Антимонопольщики возбудили дело в отношении управляющей организации, в ходе которого было установлено, что на сетях не произошло никакой аварии, а свет был попросту отключен. При этом представители ООО «ЛДИ-Сервис» бездействовали в устранении сложившейся ситуации. Ведомство признало управляющую компанию виновной в отключении электричества и назначило ООО «ЛДИ-Сервис» штраф в размере 100 тысяч рублей.

В Перми оштрафована управляющая компания, которая отключила электричество в здании транспортного техосмотра и препятствовала его возвращению обратно. Подробности о правонарушении и сумме штрафа рассказали в пресс-службе Пермского УФАС. «Летом в здании по ул. Стахановская, 54Г, где расположен пункт транспортного техосмотра, было отключено электричество. Когда собственник пункта обратился в управляющую компанию ООО „ЛДИ-Сервис“, поставляющую ему электричество, ему отказали в устранении неполадок и предложили вернуть свет, но платить бизнесмену за электричество пришлось бы по 11 тысяч рублей в месяц. Посчитав действия УК неправомерными, мужчина обратился в УФАС», — рассказали в ведомстве. Антимонопольщики возбудили дело в отношении управляющей организации, в ходе которого было установлено, что на сетях не произошло никакой аварии, а свет был попросту отключен. При этом представители ООО «ЛДИ-Сервис» бездействовали в устранении сложившейся ситуации. Ведомство признало управляющую компанию виновной в отключении электричества и назначило ООО «ЛДИ-Сервис» штраф в размере 100 тысяч рублей.