В Перми ученые нашли новый способ удешевить добычу и подготовку нефти

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) придумали способ снизить затраты предприятий на улучшение товарного качества промысловой нефти. Специалисты вуза модернизировали систему управления установкой подготовки нефти. Для этого использовали алгоритм на основе нейросетей, который позволит точнее управлять системными параметрами.
«Специалисты определили параметры для процессов сепарации, обезвоживания и нагрева нефтяной эмульсии. Также разработали аналитические модели технологических процессов и подготовили обучающие выборки для нейросетей. Их применение позволяет определить оптимальные значения параметров технологического режима, которые обеспечивают необходимое качество „черного золота“ и получение максимальной прибыли от действующей установки промысловой подготовки нефти», — сообщили в пресс-службе вуза.
Эксперименты подтвердили работоспособность и точность нейросетевых моделей. Их применение позволит сократить затраты на подготовку нефти на 15%. По словам ученых, новый способ оптимизации технологического процесса можно внедрять на предприятиях, которые занимаются промысловой подготовки нефти.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ученые придумали способ повысить нефтедобычу из трудноизвлекаемых запасов. Благодаря новому методу геологи смогут эффективнее исследовать образцы горных пород.
Президент Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Как следует из соответствующего указа главы государства, это решение призвано усилить роль науки и технологий для решения приоритетных задач развития общества и страны.
Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) придумали способ снизить затраты предприятий на улучшение товарного качества промысловой нефти. Специалисты вуза модернизировали систему управления установкой подготовки нефти. Для этого использовали алгоритм на основе нейросетей, который позволит точнее управлять системными параметрами. «Специалисты определили параметры для процессов сепарации, обезвоживания и нагрева нефтяной эмульсии. Также разработали аналитические модели технологических процессов и подготовили обучающие выборки для нейросетей. Их применение позволяет определить оптимальные значения параметров технологического режима, которые обеспечивают необходимое качество „черного золота“ и получение максимальной прибыли от действующей установки промысловой подготовки нефти», — сообщили в пресс-службе вуза. Эксперименты подтвердили работоспособность и точность нейросетевых моделей. Их применение позволит сократить затраты на подготовку нефти на 15%. По словам ученых, новый способ оптимизации технологического процесса можно внедрять на предприятиях, которые занимаются промысловой подготовки нефти. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ученые придумали способ повысить нефтедобычу из трудноизвлекаемых запасов. Благодаря новому методу геологи смогут эффективнее исследовать образцы горных пород. Президент Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Как следует из соответствующего указа главы государства, это решение призвано усилить роль науки и технологий для решения приоритетных задач развития общества и страны.