В ХМАО муж Раи Мамедовой, оскорбившей русских, попытался обжаловать депортацию из России

14 октября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Суд отклонил жалобу Самира Мамедова, который пытался обжаловать решение о депортации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самир Мамедов пытался обжаловать решение суда о депортации его из России, однако суд отклонил жалобу. Об этом URA.RU рассказал и. о. руководителя национально-культурной автономии азербайджанцев в Сургуте Амил Аббасов. «Изначально на него был наложен штраф, а потом было принято решение об аннулировании вида на жительство и выдворении за пределы РФ. Он подавал жалобу, но суд отказал в удовлетворении», — сказал Аббасов. Он добавил, что Мамедов еще не покинул пределы России, так как выступает в качестве свидетеля в уголовном деле Раи Мамедовой. Ранее URA.RU писало, что Мамедов был признан виновным в пропаганде АУЕ (признана экстремистской организаций, деятельность запрещена на территории РФ). Семью Мамедовых, а также Артура Ильясханова, который устроил драку в магазине, ждет депортация за пределы региона (Ильясханов уже покинул территорию Югры). Их депортация, по данным URA.RU, следствие жесткой реакции окружного правительства на произошедшие конфликты, которые теперь лягут в основу национальной политики.

Самир Мамедов пытался обжаловать решение суда о депортации его из России, однако суд отклонил жалобу. Об этом URA.RU рассказал и. о. руководителя национально-культурной автономии азербайджанцев в Сургуте Амил Аббасов. «Изначально на него был наложен штраф, а потом было принято решение об аннулировании вида на жительство и выдворении за пределы РФ. Он подавал жалобу, но суд отказал в удовлетворении», — сказал Аббасов. Он добавил, что Мамедов еще не покинул пределы России, так как выступает в качестве свидетеля в уголовном деле Раи Мамедовой. Ранее URA.RU писало, что Мамедов был признан виновным в пропаганде АУЕ (признана экстремистской организаций, деятельность запрещена на территории РФ). Семью Мамедовых, а также Артура Ильясханова, который устроил драку в магазине, ждет депортация за пределы региона (Ильясханов уже покинул территорию Югры). Их депортация, по данным URA.RU, следствие жесткой реакции окружного правительства на произошедшие конфликты, которые теперь лягут в основу национальной политики.