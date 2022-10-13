13 октября 2022

Власти ХМАО потратят 10 миллионов на трудоустройство заключенных

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство региона одобрило соглашение с ФСИН Фото:

Правительство ХМАО одобрило соглашение с ФСИН, согласно которому регион потратит почти 11 млн на трудоустройство заключенных. Об этом сообщает официальный telegram-канал главы округа.

«В соответствии с соглашением в текущем году из окружного бюджета выделяются 10,9 млн рублей на обеспечение трудовой занятости осужденных исправительных центров. Речь идет о трех городах: Сургут, Нижневартовск, Лангепас», — уточняется в документах правительства.

Ранее URA.RU рассказывало, что председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев во время визита в Сургут (ХМАО) посетил компании, где трудятся заключенные. Он отметил квалифицированный труд заключенных.

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Правительство ХМАО одобрило соглашение с ФСИН, согласно которому регион потратит почти 11 млн на трудоустройство заключенных. Об этом сообщает официальный telegram-канал главы округа. «В соответствии с соглашением в текущем году из окружного бюджета выделяются 10,9 млн рублей на обеспечение трудовой занятости осужденных исправительных центров. Речь идет о трех городах: Сургут, Нижневартовск, Лангепас», — уточняется в документах правительства. Ранее URA.RU рассказывало, что председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев во время визита в Сургут (ХМАО) посетил компании, где трудятся заключенные. Он отметил квалифицированный труд заключенных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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