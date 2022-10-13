Власти ХМАО потратят 10 миллионов на трудоустройство заключенных

Правительство ХМАО одобрило соглашение с ФСИН, согласно которому регион потратит почти 11 млн на трудоустройство заключенных. Об этом сообщает официальный telegram-канал главы округа.
«В соответствии с соглашением в текущем году из окружного бюджета выделяются 10,9 млн рублей на обеспечение трудовой занятости осужденных исправительных центров. Речь идет о трех городах: Сургут, Нижневартовск, Лангепас», — уточняется в документах правительства.
Ранее URA.RU рассказывало, что председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев во время визита в Сургут (ХМАО) посетил компании, где трудятся заключенные. Он отметил квалифицированный труд заключенных.
Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney