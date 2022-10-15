В Екатеринбурге привлекли к административной ответственности двух местных жителей — 27 и 30 лет, которые катались на санках по дороге. Об этом URA.RU рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.
«Ночью 16 октября сотрудникам ГИБДД поступило сообщение об опасных маневрах на улице Дагестанская, 32 в районе Химмаш. Водитель автомобиля Volkswagen Polo нарушил правила перевозки пассажира, а именно зацепил к автомашине санки с мужчиной. Нарушения были выявлены по видеозаписям, выложенным в сеть интернет», — отметили в ведомстве.
Инспекторам ГИБДД удалось оперативно задержать подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей — 27 и 30 лет. Их привлекли к административной ответственности за нарушения ПДД. Ранее в соцсетях появилось видео с Химмаша, на котором видно, как по проезжей части катится мужчина на санках. Те, в свою очередь, привязаны к легковому автомобилю. Рядом бежит собака.
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