Екатеринбуржцев привлекли к ответственности за катание на санках. Видео

16 октября 2022 в 17:15 Размер текста - 17 +

Инспекторы ГИБДД оперативно вычислили подозреваемых в нарушении ПДД по видо, выложенным в интернет (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге привлекли к административной ответственности двух местных жителей — 27 и 30 лет, которые катались на санках по дороге. Об этом URA.RU рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу. «Ночью 16 октября сотрудникам ГИБДД поступило сообщение об опасных маневрах на улице Дагестанская, 32 в районе Химмаш. Водитель автомобиля Volkswagen Polo нарушил правила перевозки пассажира, а именно зацепил к автомашине санки с мужчиной. Нарушения были выявлены по видеозаписям, выложенным в сеть интернет», — отметили в ведомстве. Инспекторам ГИБДД удалось оперативно задержать подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей — 27 и 30 лет. Их привлекли к административной ответственности за нарушения ПДД. Ранее в соцсетях появилось видео с Химмаша, на котором видно, как по проезжей части катится мужчина на санках. Те, в свою очередь, привязаны к легковому автомобилю. Рядом бежит собака.

В Екатеринбурге привлекли к административной ответственности двух местных жителей — 27 и 30 лет, которые катались на санках по дороге. Об этом URA.RU рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу. «Ночью 16 октября сотрудникам ГИБДД поступило сообщение об опасных маневрах на улице Дагестанская, 32 в районе Химмаш. Водитель автомобиля Volkswagen Polo нарушил правила перевозки пассажира, а именно зацепил к автомашине санки с мужчиной. Нарушения были выявлены по видеозаписям, выложенным в сеть интернет», — отметили в ведомстве. Инспекторам ГИБДД удалось оперативно задержать подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей — 27 и 30 лет. Их привлекли к административной ответственности за нарушения ПДД. Ранее в соцсетях появилось видео с Химмаша, на котором видно, как по проезжей части катится мужчина на санках. Те, в свою очередь, привязаны к легковому автомобилю. Рядом бежит собака.