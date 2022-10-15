15 октября 2022

Екатеринбуржцев привлекли к ответственности за катание на санках. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ГИБДД. Тюмень, дежурная часть, гибдд, дпс
Инспекторы ГИБДД оперативно вычислили подозреваемых в нарушении ПДД по видо, выложенным в интернет (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге привлекли к административной ответственности двух местных жителей — 27 и 30 лет, которые катались на санках по дороге. Об этом URA.RU рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.

«Ночью 16 октября сотрудникам ГИБДД поступило сообщение об опасных маневрах на улице Дагестанская, 32 в районе Химмаш. Водитель автомобиля Volkswagen Polo нарушил правила перевозки пассажира, а именно зацепил к автомашине санки с мужчиной. Нарушения были выявлены по видеозаписям, выложенным в сеть интернет», — отметили в ведомстве.

Инспекторам ГИБДД удалось оперативно задержать подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей — 27 и 30 лет. Их привлекли к административной ответственности за нарушения ПДД. Ранее в соцсетях появилось видео с Химмаша, на котором видно, как по проезжей части катится мужчина на санках. Те, в свою очередь, привязаны к легковому автомобилю. Рядом бежит собака.

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В Екатеринбурге привлекли к административной ответственности двух местных жителей — 27 и 30 лет, которые катались на санках по дороге. Об этом URA.RU рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу. «Ночью 16 октября сотрудникам ГИБДД поступило сообщение об опасных маневрах на улице Дагестанская, 32 в районе Химмаш. Водитель автомобиля Volkswagen Polo нарушил правила перевозки пассажира, а именно зацепил к автомашине санки с мужчиной. Нарушения были выявлены по видеозаписям, выложенным в сеть интернет», — отметили в ведомстве. Инспекторам ГИБДД удалось оперативно задержать подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей — 27 и 30 лет. Их привлекли к административной ответственности за нарушения ПДД. Ранее в соцсетях появилось видео с Химмаша, на котором видно, как по проезжей части катится мужчина на санках. Те, в свою очередь, привязаны к легковому автомобилю. Рядом бежит собака.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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