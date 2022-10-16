В Сургуте эвакуируют суды из-за угрозы взрыва

17 октября 2022 в 10:07 Размер текста - 17 +

Сообщение о минировании пришло на электронную почту городского суда Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Сургуте эвакуировали сотрудников и посетителей из городского и районного суда. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах города. Информацию также подтвердили в городском суде Сургута. «Пришло очередное сообщение о минировании на электронную почту. Сейчас все сотрудники и посетители эвакуированы. Ждем сотрудников полиции и кинологов с собаками», — сообщили в городском суде. В полиции города отказались комментировать произошедшее и попросили журналистов агентства обратиться в ФСБ. В пресс-службе ФСБ по Тюменской области на телефонный звонок никто не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске эвакуируют два садика и четыре школы. В один из садиков пришло сообщение о минировании.

В Сургуте эвакуировали сотрудников и посетителей из городского и районного суда. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах города. Информацию также подтвердили в городском суде Сургута. «Пришло очередное сообщение о минировании на электронную почту. Сейчас все сотрудники и посетители эвакуированы. Ждем сотрудников полиции и кинологов с собаками», — сообщили в городском суде. В полиции города отказались комментировать произошедшее и попросили журналистов агентства обратиться в ФСБ. В пресс-службе ФСБ по Тюменской области на телефонный звонок никто не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске эвакуируют два садика и четыре школы. В один из садиков пришло сообщение о минировании.