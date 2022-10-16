16 октября 2022
15 октября 2022
14 октября 2022

В Сургуте эвакуируют суды из-за угрозы взрыва

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, чп, дежурная часть, ппс, полиция, чс, место происшествия, ложное минирование, оцепление чп
Сообщение о минировании пришло на электронную почту городского суда Фото:

В Сургуте эвакуировали сотрудников и посетителей из городского и районного суда. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах города. Информацию также подтвердили в городском суде Сургута.

«Пришло очередное сообщение о минировании на электронную почту. Сейчас все сотрудники и посетители эвакуированы. Ждем сотрудников полиции и кинологов с собаками», — сообщили в городском суде.

В полиции города отказались комментировать произошедшее и попросили журналистов агентства обратиться в ФСБ. В пресс-службе ФСБ по Тюменской области на телефонный звонок никто не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске эвакуируют два садика и четыре школы. В один из садиков пришло сообщение о минировании.

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В Сургуте эвакуировали сотрудников и посетителей из городского и районного суда. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах города. Информацию также подтвердили в городском суде Сургута. «Пришло очередное сообщение о минировании на электронную почту. Сейчас все сотрудники и посетители эвакуированы. Ждем сотрудников полиции и кинологов с собаками», — сообщили в городском суде. В полиции города отказались комментировать произошедшее и попросили журналистов агентства обратиться в ФСБ. В пресс-службе ФСБ по Тюменской области на телефонный звонок никто не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске эвакуируют два садика и четыре школы. В один из садиков пришло сообщение о минировании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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