В Сургуте эвакуируют суды из-за угрозы взрыва

В Сургуте эвакуировали сотрудников и посетителей из городского и районного суда. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах города. Информацию также подтвердили в городском суде Сургута.
«Пришло очередное сообщение о минировании на электронную почту. Сейчас все сотрудники и посетители эвакуированы. Ждем сотрудников полиции и кинологов с собаками», — сообщили в городском суде.
В полиции города отказались комментировать произошедшее и попросили журналистов агентства обратиться в ФСБ. В пресс-службе ФСБ по Тюменской области на телефонный звонок никто не ответил.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске эвакуируют два садика и четыре школы. В один из садиков пришло сообщение о минировании.
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