Друзья-охотники снарядили мобилизованного свердловчанина маскировкой. Видео

18 октября 2022 в 22:30 Размер текста - 17 +

По словам Валерия, он прослужил во внутренних войсках и Росгвардии 20 с половиной лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В комплект мобилизованного екатеринбуржца Валерия (41 год) вошла маскировочная одежда от друзей-охотников, рассказал мужчина URA.RU. По его словам, на сборы было около двух недель. В октябре прошлого года Валерий вышел на пенсию после 20 с половиной лет службы во внутренних войсках и Росгвардии. Его звание — капитан. Он изначально понимал, что получит повестку, поэтому звонок из военкомата не стал неожиданностью. «Мы с супругой сели и приняли решение: раз кадровый военный, офицер… Даже мыслей никаких не возникало скрываться. Первая отправка должна была быть 29 сентября, но повестку переделали. Сказали, что офицеры поедут 17 октября», — поделился Валерий. Утром 17-го его с еще несколькими офицерами увезли в Елань из военкомата по Ленинскому и Октябрьскому районам Екатеринбурга. «Так-то готов, учения же в Росгвардии проводились, знаю, что с собой нужно взять. Вещмешок собрал, все необходимое сложил и две недели провел время с семьей. [Что покупал?] Нательное белье, балаклава. Аптечку собрал. Это очень важно — собрать индивидуальную аптечку, потому что там таблеток не будет, аптеки там не работают. И все, в принципе. Остальное было», — рассказал боец. «Средства защиты я не брал, потому что там обеспечат. Позвонил друзьям, они мне рацию подарили, зарядник, на зиму белые маскировочные халаты, аккумуляторы, батарейки. Ребята — охотники, у них это все было. За помощь я им очень сильно благодарен», — добавил Валерий. Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (9,7 тысячи — от Свердловской области). Отправки мобилизованных из Екатеринбурга и многих других городов Свердловской области были приостановлены 30 сентября и несколько раз переносились. Возобновили их как раз 17-го.

В комплект мобилизованного екатеринбуржца Валерия (41 год) вошла маскировочная одежда от друзей-охотников, рассказал мужчина URA.RU. По его словам, на сборы было около двух недель. В октябре прошлого года Валерий вышел на пенсию после 20 с половиной лет службы во внутренних войсках и Росгвардии. Его звание — капитан. Он изначально понимал, что получит повестку, поэтому звонок из военкомата не стал неожиданностью. «Мы с супругой сели и приняли решение: раз кадровый военный, офицер… Даже мыслей никаких не возникало скрываться. Первая отправка должна была быть 29 сентября, но повестку переделали. Сказали, что офицеры поедут 17 октября», — поделился Валерий. Утром 17-го его с еще несколькими офицерами увезли в Елань из военкомата по Ленинскому и Октябрьскому районам Екатеринбурга. «Так-то готов, учения же в Росгвардии проводились, знаю, что с собой нужно взять. Вещмешок собрал, все необходимое сложил и две недели провел время с семьей. [Что покупал?] Нательное белье, балаклава. Аптечку собрал. Это очень важно — собрать индивидуальную аптечку, потому что там таблеток не будет, аптеки там не работают. И все, в принципе. Остальное было», — рассказал боец. «Средства защиты я не брал, потому что там обеспечат. Позвонил друзьям, они мне рацию подарили, зарядник, на зиму белые маскировочные халаты, аккумуляторы, батарейки. Ребята — охотники, у них это все было. За помощь я им очень сильно благодарен», — добавил Валерий. Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (9,7 тысячи — от Свердловской области). Отправки мобилизованных из Екатеринбурга и многих других городов Свердловской области были приостановлены 30 сентября и несколько раз переносились. Возобновили их как раз 17-го.