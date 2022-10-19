Военный эксперт Литовкин: Суровикин находится на «своем месте»

19 октября 2022 в 06:37 Размер текста - 17 +

Выступление Суровикина о ходе СВО прозвучало со знанием военной обстановки Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Выступление командующего объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции (СВО) генерала армии Сергея Суровикина прозвучало уверенно, вдумчиво и со знанием военной обстановки. Такую оценку интервью дал российский военный эксперт Виктор Литовкин. «Это интервью, которое дал командующий Объединенной группировкой телевидению, прозвучало очень уверенно, очень вдумчиво и с глубоким знанием обстановки в театре военных действий. Чувствуется, что человек на своем месте, и он будет решительно выполнять те задачи, которые поставлены президентом», — сказал Литовкин в беседе с «Известиями». Он отметил, что решение командования об эвакуации жителей Херсонской области говорит о стремлении сохранить жизни российских военнослужащих и мирного населения. Во вторник генерал Суровикин выступил с рядом заявлений о ходе спецоперации на Украине. Командующий допустил принятие «непростых решений» при защите России. По его словам, армия РФ не стремится к высоким темпам продвижения, а методично «перемалывает» противника, чтобы минимизировать потери российской стороны, а также сократить жертвы среди гражданского населения. Кроме того, Суровикин рассказывал о неуязвимости оружия России в зоне спецоперации. 8 октября министр обороны России Сергей Шойгу назначил Сергея Суровикина командующим группировкой войск в зоне СВО. Это решение высоко оценил глава Чечни Рамзан Кадыров. Руководитель республики неоднократно отмечал решительность и профессионализм командующего, а также выражал надежду на успешное завершение спецоперации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выступление командующего объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции (СВО) генерала армии Сергея Суровикина прозвучало уверенно, вдумчиво и со знанием военной обстановки. Такую оценку интервью дал российский военный эксперт Виктор Литовкин. «Это интервью, которое дал командующий Объединенной группировкой телевидению, прозвучало очень уверенно, очень вдумчиво и с глубоким знанием обстановки в театре военных действий. Чувствуется, что человек на своем месте, и он будет решительно выполнять те задачи, которые поставлены президентом», — сказал Литовкин в беседе с «Известиями». Он отметил, что решение командования об эвакуации жителей Херсонской области говорит о стремлении сохранить жизни российских военнослужащих и мирного населения. Во вторник генерал Суровикин выступил с рядом заявлений о ходе спецоперации на Украине. Командующий допустил принятие «непростых решений» при защите России. По его словам, армия РФ не стремится к высоким темпам продвижения, а методично «перемалывает» противника, чтобы минимизировать потери российской стороны, а также сократить жертвы среди гражданского населения. Кроме того, Суровикин рассказывал о неуязвимости оружия России в зоне спецоперации. 8 октября министр обороны России Сергей Шойгу назначил Сергея Суровикина командующим группировкой войск в зоне СВО. Это решение высоко оценил глава Чечни Рамзан Кадыров. Руководитель республики неоднократно отмечал решительность и профессионализм командующего, а также выражал надежду на успешное завершение спецоперации.