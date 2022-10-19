Военный эксперт Литовкин: Суровикин находится на «своем месте»

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Выступление Суровикина о ходе СВО прозвучало со знанием военной обстановки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Выступление командующего объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции (СВО) генерала армии Сергея Суровикина прозвучало уверенно, вдумчиво и со знанием военной обстановки. Такую оценку интервью дал российский военный эксперт Виктор Литовкин.

«Это интервью, которое дал командующий Объединенной группировкой телевидению, прозвучало очень уверенно, очень вдумчиво и с глубоким знанием обстановки в театре военных действий. Чувствуется, что человек на своем месте, и он будет решительно выполнять те задачи, которые поставлены президентом», — сказал Литовкин в беседе с «Известиями». Он отметил, что решение командования об эвакуации жителей Херсонской области говорит о стремлении сохранить жизни российских военнослужащих и мирного населения.

Во вторник генерал Суровикин выступил с рядом заявлений о ходе спецоперации на Украине. Командующий допустил принятие «непростых решений» при защите России. По его словам, армия РФ не стремится к высоким темпам продвижения, а методично «перемалывает» противника, чтобы минимизировать потери российской стороны, а также сократить жертвы среди гражданского населения. Кроме того, Суровикин рассказывал о неуязвимости оружия России в зоне спецоперации.

8 октября министр обороны России Сергей Шойгу назначил Сергея Суровикина командующим группировкой войск в зоне СВО. Это решение высоко оценил глава Чечни Рамзан Кадыров. Руководитель республики неоднократно отмечал решительность и профессионализм командующего, а также выражал надежду на успешное завершение спецоперации.

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Выступление командующего объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции (СВО) генерала армии Сергея Суровикина прозвучало уверенно, вдумчиво и со знанием военной обстановки. Такую оценку интервью дал российский военный эксперт Виктор Литовкин. «Это интервью, которое дал командующий Объединенной группировкой телевидению, прозвучало очень уверенно, очень вдумчиво и с глубоким знанием обстановки в театре военных действий. Чувствуется, что человек на своем месте, и он будет решительно выполнять те задачи, которые поставлены президентом», — сказал Литовкин в беседе с «Известиями». Он отметил, что решение командования об эвакуации жителей Херсонской области говорит о стремлении сохранить жизни российских военнослужащих и мирного населения. Во вторник генерал Суровикин выступил с рядом заявлений о ходе спецоперации на Украине. Командующий допустил принятие «непростых решений» при защите России. По его словам, армия РФ не стремится к высоким темпам продвижения, а методично «перемалывает» противника, чтобы минимизировать потери российской стороны, а также сократить жертвы среди гражданского населения. Кроме того, Суровикин рассказывал о неуязвимости оружия России в зоне спецоперации. 8 октября министр обороны России Сергей Шойгу назначил Сергея Суровикина командующим группировкой войск в зоне СВО. Это решение высоко оценил глава Чечни Рамзан Кадыров. Руководитель республики неоднократно отмечал решительность и профессионализм командующего, а также выражал надежду на успешное завершение спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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