Кадыров обратился к новому командующему силами СВО Суровикину

12 октября 2022 в 01:41 Размер текста - 17 +

Кадыров поздравил Суровикина с днем рождения Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил нового командующего Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине генерала Сергея Суровикина с днем рождения. Руководитель республики отметил решительность и профессионализм командующего, а также выразил надежду на успешное завершение спецоперации. «Мы знакомы очень давно с Сергеем Владимировичем — это уже 15 лет. И за это время ни разу не усомнился в его решительности, профессионализме, патриотизме. Я полностью уверен, что под его руководством спецоперация завершится успешно. А если надо, тот дадим мощный отпор и натовским войскам, в чем я не сомневаюсь», — сказал Кадыров в голосовом сообщении, опубликованном в его Telegram. Глава Чечени призвал Суровикина к «жестким и дерзким ударом, чтобы навсегда отбить желание шутить с Россией». «Поздравляю еще раз с назначением и днем рождения!» — резюмировал Кадыров. Специальная операция на Украине началась утром 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация страны. 8 октября министр обороны России Сергей Шойгу назначал Сергея Суровикина командующим группировкой войск в зоне СВО. Кадыров поддержал это решение, отметив, что Суровикин является опытным, волевым и дальновидным специалистом. Глава Чечни уверен, что Объединенная группировка войск попала в «надежные руки».

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил нового командующего Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине генерала Сергея Суровикина с днем рождения. Руководитель республики отметил решительность и профессионализм командующего, а также выразил надежду на успешное завершение спецоперации. «Мы знакомы очень давно с Сергеем Владимировичем — это уже 15 лет. И за это время ни разу не усомнился в его решительности, профессионализме, патриотизме. Я полностью уверен, что под его руководством спецоперация завершится успешно. А если надо, тот дадим мощный отпор и натовским войскам, в чем я не сомневаюсь», — сказал Кадыров в голосовом сообщении, опубликованном в его Telegram. Глава Чечени призвал Суровикина к «жестким и дерзким ударом, чтобы навсегда отбить желание шутить с Россией». «Поздравляю еще раз с назначением и днем рождения!» — резюмировал Кадыров. Специальная операция на Украине началась утром 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация страны. 8 октября министр обороны России Сергей Шойгу назначал Сергея Суровикина командующим группировкой войск в зоне СВО. Кадыров поддержал это решение, отметив, что Суровикин является опытным, волевым и дальновидным специалистом. Глава Чечни уверен, что Объединенная группировка войск попала в «надежные руки».