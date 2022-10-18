18 октября 2022

Челябинская область лидирует в УрФО по строительству жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на строительстве детских садов. Челябинск , строительство, рабочий, стройка
Градостроительный потенциал региона составляет 2 тыс. 399 кв. метров Фото:

Челябинская область вошла в тройку лидеров УрФО по соотношению площади введенного жилья к численности населения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, в текущем году в области выдано 227 разрешений на строительство жилых домов.

«Лидерами по соотношению площади введенного жилья к численности населения в УрФО на 1 сентября 2022 года являются Тюменская область (0,8 кв. м./чел.), Челябинская область (0,4 кв.м/чел.) и Свердловская область (0,4 кв.м/чел.). В текущем году в регионе выдано 227 разрешений на строительство жилых домов», — сообщили в пресс-службе палаты.

В ведомстве отметили, что количество выданных разрешений в Челябинской области на строительство жилья составляет 37% от общего количества в УрФО. А градостроительный потенциал региона составляет 2 тыс. 399 кв. метров.

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Челябинская область вошла в тройку лидеров УрФО по соотношению площади введенного жилья к численности населения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, в текущем году в области выдано 227 разрешений на строительство жилых домов. «Лидерами по соотношению площади введенного жилья к численности населения в УрФО на 1 сентября 2022 года являются Тюменская область (0,8 кв. м./чел.), Челябинская область (0,4 кв.м/чел.) и Свердловская область (0,4 кв.м/чел.). В текущем году в регионе выдано 227 разрешений на строительство жилых домов», — сообщили в пресс-службе палаты. В ведомстве отметили, что количество выданных разрешений в Челябинской области на строительство жилья составляет 37% от общего количества в УрФО. А градостроительный потенциал региона составляет 2 тыс. 399 кв. метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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