Власти Нижневартовска опубликовали карту бомбоубежищ

20 октября 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

Большинство укрытий в Нижневартовске размещено в подвалах жилых домов Фото: Карина Ванеш © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) опубликовали интерактивную карту бомбоубежищ. Карта размещена на сайте управления по делам ГО и ЧС мэрии города. «На сайте управления по делам ГО и ЧС администрации Нижневартовска появился новый раздел — места для укрытия населения. До 21 октября вся информация по бомбоубежищам будет актуализирована», — уточнили в ведомстве. Ранее локации, отмеченные на карте, были опубликованы в соцсетях Нижневартовска, но не в виде карты, а обычным списком. Большинство локаций на карте — подвалы жилых домов, есть и подземные автостоянки. Журналист URA.RU обратил внимание, что в восточной зоне города всего одно укрытие — оно находится в лицее имени Пушкина. В нем, согласно карте, есть заглубленное помещение, способное вместить 266 человек. В микрорайонах ипотечной долины, согласно данным, размещенным на сайте мэрии города, проживает порядка 40 тысяч нижневартовцев. Агентство направило запрос в пресс-службу администрации, будут ли оборудованы в микрорайонах восточной планировочной зоны дополнительные укрытия, на момент публикации материала ответ не получен. Ранее URA.RU писало о планах властей ХМАО создать региональный штаб по безопасности после указа президента РФ Владимира Путина о введения военного положения в присоединенных регионах РФ. В Югре вводится режим базовой готовности, который предполагает, кроме формирования регионального штаба, усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Нижневартовск Яндекс Карты — транспорт, навигация, поиск мест

В Нижневартовске (ХМАО) опубликовали интерактивную карту бомбоубежищ. Карта размещена на сайте управления по делам ГО и ЧС мэрии города. «На сайте управления по делам ГО и ЧС администрации Нижневартовска появился новый раздел — места для укрытия населения. До 21 октября вся информация по бомбоубежищам будет актуализирована», — уточнили в ведомстве. Ранее локации, отмеченные на карте, были опубликованы в соцсетях Нижневартовска, но не в виде карты, а обычным списком. Большинство локаций на карте — подвалы жилых домов, есть и подземные автостоянки. Журналист URA.RU обратил внимание, что в восточной зоне города всего одно укрытие — оно находится в лицее имени Пушкина. В нем, согласно карте, есть заглубленное помещение, способное вместить 266 человек. В микрорайонах ипотечной долины, согласно данным, размещенным на сайте мэрии города, проживает порядка 40 тысяч нижневартовцев. Агентство направило запрос в пресс-службу администрации, будут ли оборудованы в микрорайонах восточной планировочной зоны дополнительные укрытия, на момент публикации материала ответ не получен. Ранее URA.RU писало о планах властей ХМАО создать региональный штаб по безопасности после указа президента РФ Владимира Путина о введения военного положения в присоединенных регионах РФ. В Югре вводится режим базовой готовности, который предполагает, кроме формирования регионального штаба, усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.