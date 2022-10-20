20 октября 2022

Челябинский депутат передал гвардейцам матрасы с маскировкой

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Матрасы для бойцов спасут от осколков и спрячут от тепловизора Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Алексей Беседин передал сотрудникам Росгвардии матрасы с маскировкой. По словам Беседина, изделия также защитят солдат от осколков.

«Нашим ребятам из челябинского ОМОНа вместе с Юлией Бабкиной привезли специальные военные матрасы-одеяла. Они не только выполняют свои основные функции — греют, но еще маскируют и защищают от осколков», — сообщил депутат в своем telegram-канале.

Матрасы произведены в Челябинске. Если матрас положить сверху, то тепловизор под ним людей не «увидит». За счет поглощения материалом теплового излучения человек, укрывшись изделием, сольется с поверхностью. Защита от осколков и камней обеспечивается за счет толщины матраса. По словам Беседина, постельная принадлежность хорошо моется и не промокает.

Депутат добавил, что положительные отзывы о матрасах получил с передовой. Поскольку изделия легкие, оперативные группы берут их с собой, рассказал депутат. Он рассчитывает, что такая индивидуальная термомаскировка поможет сохранить жизни бойцов спецоперации.

О начале кампании было объявлено 24 февраля. Кроме защиты русскоязычного населения территории Донбасса, целями проведения спецоперации названы денацификация и демилитаризация Украины. Новый этап операции связан с начавшейся в России частичной мобилизацией.

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Депутат Законодательного собрания Челябинской области Алексей Беседин передал сотрудникам Росгвардии матрасы с маскировкой. По словам Беседина, изделия также защитят солдат от осколков. «Нашим ребятам из челябинского ОМОНа вместе с Юлией Бабкиной привезли специальные военные матрасы-одеяла. Они не только выполняют свои основные функции — греют, но еще маскируют и защищают от осколков», — сообщил депутат в своем telegram-канале. Матрасы произведены в Челябинске. Если матрас положить сверху, то тепловизор под ним людей не «увидит». За счет поглощения материалом теплового излучения человек, укрывшись изделием, сольется с поверхностью. Защита от осколков и камней обеспечивается за счет толщины матраса. По словам Беседина, постельная принадлежность хорошо моется и не промокает. Депутат добавил, что положительные отзывы о матрасах получил с передовой. Поскольку изделия легкие, оперативные группы берут их с собой, рассказал депутат. Он рассчитывает, что такая индивидуальная термомаскировка поможет сохранить жизни бойцов спецоперации. О начале кампании было объявлено 24 февраля. Кроме защиты русскоязычного населения территории Донбасса, целями проведения спецоперации названы денацификация и демилитаризация Украины. Новый этап операции связан с начавшейся в России частичной мобилизацией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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