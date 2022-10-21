В Тюмени продается бывшее здание завода за 4 млн долларов. Фото

22 октября 2022 в 06:26 Размер текста - 17 +

Площадь торгового помещения 7955 квадратных метров (архивное фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Тюмени в районе Лесобазы продается бывшее здание завода за 249 миллионов рублей (порядка 4 млн долларов по курсу ЦБ РФ). Объявление размещено на сайте агентства «Этажи». Общая площадь строения 7955 квадратных метров. «Помещение с арендаторами в районе Лесобазы. Первая линия улицы Камчатская. <…> Офисное помещение состоит из трех этажей, с современным ремонтом. Общая площадь строения 7955 квадратных метров. Ранее это было здание завода. Цена: 249 000 000 рублей», — говорится в объявлении. Продавец указал, что в настоящее время торговое помещение полностью заселено арендаторами. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выставлено на продажу бывшее здание Сбербанка за 380 миллионов рублей. Общая площадь помещения составляет 7379 квадратных метров.

В Тюмени в районе Лесобазы продается бывшее здание завода за 249 миллионов рублей (порядка 4 млн долларов по курсу ЦБ РФ). Объявление размещено на сайте агентства «Этажи». Общая площадь строения 7955 квадратных метров. «Помещение с арендаторами в районе Лесобазы. Первая линия улицы Камчатская. <…> Офисное помещение состоит из трех этажей, с современным ремонтом. Общая площадь строения 7955 квадратных метров. Ранее это было здание завода. Цена: 249 000 000 рублей», — говорится в объявлении. Продавец указал, что в настоящее время торговое помещение полностью заселено арендаторами. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выставлено на продажу бывшее здание Сбербанка за 380 миллионов рублей. Общая площадь помещения составляет 7379 квадратных метров.