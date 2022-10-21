21 октября 2022
20 октября 2022

В Перми ищут волонтеров, кто готов накормить нуждающихся в выходные

Создатели пермского проекта «Еда для нуждающихся» в поиске волонтеров и водителя
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермские волонтеры кормят нуждающихся в Перми каждое воскресенье в одно и то же время по двум адресам Фото:

В Перми ищут волонтеров для раздачи горячих обедов нуждающимся в это воскресенье. О поиске добровольцев объявили в группе благотворительного проекта «Еда для нуждающихся» в социальной сети «ВКонтакте».

«Каждое воскресенье мы готовим и раздаем горячие обеды, и, по большей части, делаем это благодаря волонтерам. На ближайшее воскресенье, 23 октября, нам необходима помощь: нужны два волонтера и водитель на раздачу обедов по двум адресам», — сообщается в посте группы в соцсети «ВКонтакте».

23 октября нуждающихся будут кормить в 15:00 по адресу ул. Барамзиной, 60 и в 16:00 около дома №4 по улице Льва Шатрова. В группе благотворительного проекта указано, что его участники готовят горячие обеды для «людей в беде», оказывают адресную помощь и заботятся о природе. Команде всегда требуются волонтеры для приготовления, раздачи и развоза еды. Также добровольно можно помочь продуктами, посудой, одеждой и предметами личной гигиены, говорится на официальной странице проекта в соцсети.

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В Перми ищут волонтеров для раздачи горячих обедов нуждающимся в это воскресенье. О поиске добровольцев объявили в группе благотворительного проекта «Еда для нуждающихся» в социальной сети «ВКонтакте». «Каждое воскресенье мы готовим и раздаем горячие обеды, и, по большей части, делаем это благодаря волонтерам. На ближайшее воскресенье, 23 октября, нам необходима помощь: нужны два волонтера и водитель на раздачу обедов по двум адресам», — сообщается в посте группы в соцсети «ВКонтакте». 23 октября нуждающихся будут кормить в 15:00 по адресу ул. Барамзиной, 60 и в 16:00 около дома №4 по улице Льва Шатрова. В группе благотворительного проекта указано, что его участники готовят горячие обеды для «людей в беде», оказывают адресную помощь и заботятся о природе. Команде всегда требуются волонтеры для приготовления, раздачи и развоза еды. Также добровольно можно помочь продуктами, посудой, одеждой и предметами личной гигиены, говорится на официальной странице проекта в соцсети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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