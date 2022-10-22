Мобилизованные получают все необходимое Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Мобилизованным из Копейска Челябинской области доставили гитару и детские письма, а также полностью укомплектовали всем необходимым боевого товарища. В ответ копейчане передали фото- и видеоприветы близким в соцсетях.

«Сегодня покажем вам привет от ребят, которым вчера очень быстро достали гитару и собрали обуви непромокаемой, сколько смогли. Ну и вкусностей», — рассказали в сообществе «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

Автор сообщения добавил, что у одного из мужчин 57 лет, который тоже встал на защиту своей страны, не оказалось нужных вещей. Товарищи попросили собрать для него посылку.

«Мужики — народ простой, это вам не женщины, которые при сборе берут с собой все, от ватки до коня, мужику чего собираться, подпоясался и пошел. Быстренько вчера еще и коробку скидали для нашего бойца! А знаете, что самое приятное — что человек заботится о ближнем, так и вчера, не для себя попросил, а для боевого товарища», — добавили в сообществе.

Бойцы продемонстрировали письма от школьников, а также исполнили песню на гитаре. На видеозаписи порядка 10 человек активно слушают гитариста и передают привет Копейску.

Мобилизованным привезли вещи и продукты Сообщество «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

Мобилизованные разобрали посылки Сообщество «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте».