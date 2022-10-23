Жители луганского села просят убрать забор, отделяющий их от России. Фото

23 октября 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

Два села разделены государственной границей Фото: Николай Кислов, URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Жители приграничных сел России и Луганской области — Чертково и Мелового — просят убрать заграждение из сетки и колючей проволоки, которое разделило их в 2017 году. Забор проходит ровно посередине улицы Дружбы Народов на границе двух населенных пунктов. «Функции этой сетки — обеспечение безопасности. Идет огромное количество беженцев, и среди них есть нацисты, уже были задержания, изымали оружие и боеприпасы. Мы понимаем, что, пока не закончится специальная военная операция, убирать эту сетку, может быть, и преждевременно. Но сегодня жители двух сел вынуждены ходить через автомобильный пункт пропуска вместе с беженцами — где-то за километр отсюда, стоять по 4-5 часов в очереди, чтобы пойти к родственникам, в магазин, проведать своих усопших родных. Это неправильно!» — рассказал URA.RU и. о. главы администрации Меловского района Олег Савченко. По его словам, жители поселков просят сделать для них отдельный коридор или открыть для этих целей пешеходный мост через железную дорогу. «Мы можем опять организовать на мосту контроль, поставить пограничника и отслеживать прописку: если житель Меловского района, то добро пожаловать!» — пояснил Савченко. Заграждение на границе поселков появилось в 2017 году — его установила российская сторона для борьбы с контрабандой: в России цены были ниже украинских, в связи с чем ситуацией пользовались преступные элементы. У жителей двух поселков оставались две возможности увидеться с друзьями и родными — переход через железнодорожные пути и автомобильный пункт пропуска. Но после начала пандемии COVID-19 проход по мосту был закрыт. Глава района уверен, что для решения этого вопроса достаточно волевого решения компетентных людей. «Об этой ситуации знают и управление погранслужбы РФ по Ростовской области, и администрация Чертковского района, но, чтобы сетку демонтировать, нужно волевое решение руководителя, который отвечает за безопасность. После референдума [о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации] многие жители надеются, что смогут спокойно ходить в Чертково, но уже по праву! Сегодня как житель Чертково является гражданином Российской Федерации, так и житель поселка Меловое является жителем Российской Федерации. Вопрос назрел, и его надо решать», — заключил Савченко. Жители двух сел просят убрать забор, разделяющий их с 2017 года Фото: Николай Кислов, URA.RU

Жители приграничных сел России и Луганской области — Чертково и Мелового — просят убрать заграждение из сетки и колючей проволоки, которое разделило их в 2017 году. Забор проходит ровно посередине улицы Дружбы Народов на границе двух населенных пунктов. «Функции этой сетки — обеспечение безопасности. Идет огромное количество беженцев, и среди них есть нацисты, уже были задержания, изымали оружие и боеприпасы. Мы понимаем, что, пока не закончится специальная военная операция, убирать эту сетку, может быть, и преждевременно. Но сегодня жители двух сел вынуждены ходить через автомобильный пункт пропуска вместе с беженцами — где-то за километр отсюда, стоять по 4-5 часов в очереди, чтобы пойти к родственникам, в магазин, проведать своих усопших родных. Это неправильно!» — рассказал URA.RU и. о. главы администрации Меловского района Олег Савченко. По его словам, жители поселков просят сделать для них отдельный коридор или открыть для этих целей пешеходный мост через железную дорогу. «Мы можем опять организовать на мосту контроль, поставить пограничника и отслеживать прописку: если житель Меловского района, то добро пожаловать!» — пояснил Савченко. Заграждение на границе поселков появилось в 2017 году — его установила российская сторона для борьбы с контрабандой: в России цены были ниже украинских, в связи с чем ситуацией пользовались преступные элементы. У жителей двух поселков оставались две возможности увидеться с друзьями и родными — переход через железнодорожные пути и автомобильный пункт пропуска. Но после начала пандемии COVID-19 проход по мосту был закрыт. Глава района уверен, что для решения этого вопроса достаточно волевого решения компетентных людей. «Об этой ситуации знают и управление погранслужбы РФ по Ростовской области, и администрация Чертковского района, но, чтобы сетку демонтировать, нужно волевое решение руководителя, который отвечает за безопасность. После референдума [о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации] многие жители надеются, что смогут спокойно ходить в Чертково, но уже по праву! Сегодня как житель Чертково является гражданином Российской Федерации, так и житель поселка Меловое является жителем Российской Федерации. Вопрос назрел, и его надо решать», — заключил Савченко.