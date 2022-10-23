За нарушение промбезопасности на оборонном предприятии Перми возбудили уголовное дело

Следственный комитет по Пермскому краю возбудил дело после гибели сотрудников на пороховом заводе

На производстве во время пожара погибло три человека Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Следственный комитет по Пермскому возбудил уголовное дело после гибели сотрудников Пермского порохового завода. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на источники близкие к предприятию.

«По их данным, якобы дело возбуждено по ч. 2 ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ранее стало известно, что из-за пожара на производстве специальных изделий погибло три человека. По данным собеседников „Ъ-Прикамье“, перед этим в цехе произошло отключение электроэнергии», — передает издание.

Ранее URA.RU сообщало о гибели трех человек при пожаре на оборонном предприятии. Возгорание произошло в корпусе с производством пластмасс. В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали, что для ликвидации силы и средства не привлекались, на месте работали спецподразделения и службы завода.