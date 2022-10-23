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За нарушение промбезопасности на оборонном предприятии Перми возбудили уголовное дело

Следственный комитет по Пермскому краю возбудил дело после гибели сотрудников на пороховом заводе
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города в период самоизоляции. 6 пареля 2020. Пермь, пермский пороховой завод
На производстве во время пожара погибло три человека Фото:

Следственный комитет по Пермскому возбудил уголовное дело после гибели сотрудников Пермского порохового завода. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на источники близкие к предприятию.

«По их данным, якобы дело возбуждено по ч. 2 ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ранее стало известно, что из-за пожара на производстве специальных изделий погибло три человека. По данным собеседников „Ъ-Прикамье“, перед этим в цехе произошло отключение электроэнергии», — передает издание.

Ранее URA.RU сообщало о гибели трех человек при пожаре на оборонном предприятии. Возгорание произошло в корпусе с производством пластмасс. В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали, что для ликвидации силы и средства не привлекались, на месте работали спецподразделения и службы завода.

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Следственный комитет по Пермскому возбудил уголовное дело после гибели сотрудников Пермского порохового завода. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на источники близкие к предприятию. «По их данным, якобы дело возбуждено по ч. 2 ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ранее стало известно, что из-за пожара на производстве специальных изделий погибло три человека. По данным собеседников „Ъ-Прикамье“, перед этим в цехе произошло отключение электроэнергии», — передает издание. Ранее URA.RU сообщало о гибели трех человек при пожаре на оборонном предприятии. Возгорание произошло в корпусе с производством пластмасс. В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали, что для ликвидации силы и средства не привлекались, на месте работали спецподразделения и службы завода.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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