Пермский край вошел в топ-10 технологически прогрессивных регионов

По мнению экспертов, санкции могут стать стимулом для развития инноваций Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермский край занял 7 позицию в рейтинге российских регионов по научно-технологическому развитию. Исследование опубликовало агентство РИА Новости. В нем регион соседствуют с Самарской и Ульяновской областями. В составлении рейтинга учитывались выпуск высокотехнологичных товаров, научные исследования, внедрение новых технологий, анализировались данные Росстата и Роспатента о состоянии сферы науки и технологий в регионах.

«До введения санкций наличие возможностей по использованию импортных компонентов и технических решений снижало мотивацию предприятий к собственным инновационным разработкам. В нынешних условиях вопрос собственных передовых технических решений стоит особенно остро. Эксперты предполагают, что наличие санкционных ограничений может стать стимулом для развития инноваций в России», — передает РИА Новости.

Пермский край удерживает свою позицию с 2020 года. Тройку лидеров по-прежнему возглавляют Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. На эти регионы приходится почти 37% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ и услуг по итогам 2021 года. Замыкают рейтинг Хакасия, Ненецкий АО, Ингушетия и Чечня — там научная жизнь не активна и нет передовых производств, отметили аналитики.

Среди основных препятствий для роста инноваций в экономике регионов эксперты отмечают высокую стоимость заемных ресурсов, разработки и внедрения новых решений, а также слабую материальную заинтересованность ученых и инженеров. Ранее URA.RU сообщало, что Пермь вошла в топ-5 по наименьшей доле работников с высшим образованием.