Военком ХМАО пообещал помощь в отправке на фронт всех добровольцев

24 октября 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

Добровольцам, которых не берут на фронт, нужно обратиться в приемную военкома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Военный комиссар ХМАО Роман Вуколов заявил, что готов оказывать личное содействие всем добровольцев в их отправке в зону спецоперацию на Украине. Об этом URA.RU узнало из трансляции открытого заседания мобилизационной комиссии в официальном аккаунте губернатора ХМАО Наталья Комаровой в соцсети «ВКонтакте». «Проблем абсолютно никаких нет. если гражданам в чем-то отказали, значит, были законные основания. Если граждане не согласны и готовы. то запишите номер. 83467397030 — это моя приемная. Доброволец может выйти на меня и я непосредственно работаю с каждым индивидуально», — посоветовал военком.



Также Вуколов сообщил, что, как правило, добровольцам не отказывают и принимают заявки через портал «Госуслуги», ведут личный прием в военкомате. Военком ХМАО дал этот комментарий в ответ на выступление представителей ОНФ, в котором были приведены примеры отказа добровольцам по состоянию здоровья, при наличии погашенной судимости и превышения предельного возраста.



Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованным из ХМАО могут предоставить отпуск по личным обстоятельствам в исключительном случае по решению командира. Когда присутствие военнослужащего в семье необходимо. По решению командира воинской части все это будет возможно. В России частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военный комиссар ХМАО Роман Вуколов заявил, что готов оказывать личное содействие всем добровольцев в их отправке в зону спецоперацию на Украине. Об этом URA.RU узнало из трансляции открытого заседания мобилизационной комиссии в официальном аккаунте губернатора ХМАО Наталья Комаровой в соцсети «ВКонтакте». «Проблем абсолютно никаких нет. если гражданам в чем-то отказали, значит, были законные основания. Если граждане не согласны и готовы. то запишите номер. 83467397030 — это моя приемная. Доброволец может выйти на меня и я непосредственно работаю с каждым индивидуально», — посоветовал военком. Также Вуколов сообщил, что, как правило, добровольцам не отказывают и принимают заявки через портал «Госуслуги», ведут личный прием в военкомате. Военком ХМАО дал этот комментарий в ответ на выступление представителей ОНФ, в котором были приведены примеры отказа добровольцам по состоянию здоровья, при наличии погашенной судимости и превышения предельного возраста. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованным из ХМАО могут предоставить отпуск по личным обстоятельствам в исключительном случае по решению командира. Когда присутствие военнослужащего в семье необходимо. По решению командира воинской части все это будет возможно. В России частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.