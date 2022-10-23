23 октября 2022
22 октября 2022
21 октября 2022

Военком ХМАО пообещал помощь в отправке на фронт всех добровольцев

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Добровольцам, которых не берут на фронт, нужно обратиться в приемную военкома Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Военный комиссар ХМАО Роман Вуколов заявил, что готов оказывать личное содействие всем добровольцев в их отправке в зону спецоперацию на Украине. Об этом URA.RU узнало из трансляции открытого заседания мобилизационной комиссии в официальном аккаунте губернатора ХМАО Наталья Комаровой в соцсети «ВКонтакте».

«Проблем абсолютно никаких нет. если гражданам в чем-то отказали, значит, были законные основания. Если граждане не согласны и готовы. то запишите номер. 83467397030 — это моя приемная. Доброволец может выйти на меня и я непосредственно работаю с каждым индивидуально», — посоветовал военком.

Также Вуколов сообщил, что, как правило, добровольцам не отказывают и принимают заявки через портал «Госуслуги», ведут личный прием в военкомате. Военком ХМАО дал этот комментарий в ответ на выступление представителей ОНФ, в котором были приведены примеры отказа добровольцам по состоянию здоровья, при наличии погашенной судимости и превышения предельного возраста.

Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованным из ХМАО могут предоставить отпуск по личным обстоятельствам в исключительном случае по решению командира. Когда присутствие военнослужащего в семье необходимо. По решению командира воинской части все это будет возможно.

В России частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.

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Военный комиссар ХМАО Роман Вуколов заявил, что готов оказывать личное содействие всем добровольцев в их отправке в зону спецоперацию на Украине. Об этом URA.RU узнало из трансляции открытого заседания мобилизационной комиссии в официальном аккаунте губернатора ХМАО Наталья Комаровой в соцсети «ВКонтакте». «Проблем абсолютно никаких нет. если гражданам в чем-то отказали, значит, были законные основания. Если граждане не согласны и готовы. то запишите номер. 83467397030 — это моя приемная. Доброволец может выйти на меня и я непосредственно работаю с каждым индивидуально», — посоветовал военком. Также Вуколов сообщил, что, как правило, добровольцам не отказывают и принимают заявки через портал «Госуслуги», ведут личный прием в военкомате. Военком ХМАО дал этот комментарий в ответ на выступление представителей ОНФ, в котором были приведены примеры отказа добровольцам по состоянию здоровья, при наличии погашенной судимости и превышения предельного возраста. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованным из ХМАО могут предоставить отпуск по личным обстоятельствам в исключительном случае по решению командира. Когда присутствие военнослужащего в семье необходимо. По решению командира воинской части все это будет возможно. В России частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.
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