Губернатор ХМАО раскритиковала чиновников за работу с семьями мобилизованных

Губернатор ХМАО раскритиковала чиновников за чрезмерное требование справок на льготы с семей мобилизованных

24 октября 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

Наталье Комаровой не понравилось, что чиновники перекладывают решение проблем на мобилизованных и их семьи Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор ХМАО Наталья Комарова раскритиковала чиновников за чрезмерное требование различных справок и документов от мобилизованных и их семей на предоставление различных льгот и выплат. Критика в адрес чиновников была высказана во время прямого эфира заседания призывной комиссии по мобилизации и оперативного штаба ХМАО. Замечание в адрес чиновников со стороны губернатора прозвучало после ответа первого заместителя директора департамента социального развития ХМАО Светланы Кругловой на вопрос жительницы округа о том, как с довольствия мужа, который был мобилизован, будут взиматься алименты. «С денежного довольствия, также как с единовременной выплаты, могут, если он согласится, взиматься алименты. Для этого ему [мобилизованному] нужно написать заявление», — сообщила Круглова. В ходе заседания комиссии это уже был не первый ответ чиновников, где они пытались возложить решение проблемы на мобилизованных или членов их семей, что возмутило губернатора Югры. «Опять заявление. Послушайте, ему [мобилизованному] некогда писать заявление. У него такая работа, что не до заявлений. Пожалуйста, разберитесь так, чтобы люди не писали никаких заявлений и не ходили ни за какими справками. Вот такие решения, пожалуйста, сформулируйте», — потребовала губернатор Югры. Кроме этого, Наталья Комарова попросила муниципалитеты и учреждения округа наладить коммуникацию и обмениваться информацией по семьям мобилизованных. А не требовать от них в каждом кабинете новую справку из военкомата, подтверждающую наличие льготы или выплаты. «Военкоматам есть чем заняться, кроме того, что справки выдавать. А у нас опыт справки собирать. Нужно создать такие процедуры, которые будут освобождать граждан от хождения по кабинетам для сдачи документов. Пожалуйста, подумайте, как это сделать централизовано совместно с муниципалитетами», — добавила Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова обещала решить вопрос со скидкой за обучение в вузе для студентов из семей мобилизованных. Данный вопрос был задан главе округа одной из жен мобилизованного во время прямого эфира заседания призывной комиссии по мобилизации и оперативного штаба ХМАО.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова раскритиковала чиновников за чрезмерное требование различных справок и документов от мобилизованных и их семей на предоставление различных льгот и выплат. Критика в адрес чиновников была высказана во время прямого эфира заседания призывной комиссии по мобилизации и оперативного штаба ХМАО. Замечание в адрес чиновников со стороны губернатора прозвучало после ответа первого заместителя директора департамента социального развития ХМАО Светланы Кругловой на вопрос жительницы округа о том, как с довольствия мужа, который был мобилизован, будут взиматься алименты. «С денежного довольствия, также как с единовременной выплаты, могут, если он согласится, взиматься алименты. Для этого ему [мобилизованному] нужно написать заявление», — сообщила Круглова. В ходе заседания комиссии это уже был не первый ответ чиновников, где они пытались возложить решение проблемы на мобилизованных или членов их семей, что возмутило губернатора Югры. «Опять заявление. Послушайте, ему [мобилизованному] некогда писать заявление. У него такая работа, что не до заявлений. Пожалуйста, разберитесь так, чтобы люди не писали никаких заявлений и не ходили ни за какими справками. Вот такие решения, пожалуйста, сформулируйте», — потребовала губернатор Югры. Кроме этого, Наталья Комарова попросила муниципалитеты и учреждения округа наладить коммуникацию и обмениваться информацией по семьям мобилизованных. А не требовать от них в каждом кабинете новую справку из военкомата, подтверждающую наличие льготы или выплаты. «Военкоматам есть чем заняться, кроме того, что справки выдавать. А у нас опыт справки собирать. Нужно создать такие процедуры, которые будут освобождать граждан от хождения по кабинетам для сдачи документов. Пожалуйста, подумайте, как это сделать централизовано совместно с муниципалитетами», — добавила Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова обещала решить вопрос со скидкой за обучение в вузе для студентов из семей мобилизованных. Данный вопрос был задан главе округа одной из жен мобилизованного во время прямого эфира заседания призывной комиссии по мобилизации и оперативного штаба ХМАО.