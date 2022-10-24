В Перми депутатов заксобрания срочно вызвали на внеочередное заседание

Пермских депутаты обсудят вопросы федеральной повестки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Законодательное собрание Пермского края собирается на внеочередное пленарное заседание. Оно пройдет 25 октября в 15:00, сообщают источники URA.RU в депутатском корпусе, которые узнали о пленарке вечером 24 октября. В повестке — рассмотрение федеральных инициатив о запрете пропаганды нетрадиционных семейных ценностей и увеличении штрафов за эту деятельность.

«О проведении заседания стало известно примерно 18:30 24 октября. Пригласили поучаствовать или лично, или формате видео-конференц-связи», — говорят депутаты. Срочность связана с тем, что второе чтение законопроекта в Госдуме должно пройти 26 октября. В пресс-службе заксобрания подтвердили факт внеочередного заседания.

Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуму был внесен пакет поправок в действующее законодательство, ужесточающий наказание за распространение информации, направленной на пропаганду ЛГБТ и отрицание семейных ценностей, а также на разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды. Изменения предлагаются в федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О СМИ», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «О рекламе» и «О государственной поддержке кинематографии РФ». Спикер Вячеслав Володин предлагал штрафовать за распространение нетрадиционных ценностей на 10 млн рублей. Последнее пленарное заседание заксобрания состоялось 20 октября.