Пожарный-блогер из Екатеринбурга снял влог о тушении склада с бытовой химией. Видео

25 октября 2022 в 04:14 Размер текста - 17 +

Пожар на складе на Эльмаше тушили два дня Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Свердловский пожарный Антон Мальцев, который работает в системе МЧС и ведет блог о работе спасателя, выложил видео о том, как тушили крупный пожар на складе с бытовой химией на улице Аппаратной в Екатеринбурге. Новый влог появился на youtube-канале Мальцева «Дневник огнеборца». «Срочное включение. И такое бывает — в свободное от несения службы время нас могут привлекать к пожарам, так что я приехал на Аппаратную, 7. Площадь пожара уже 4000 квадратных метров, так что быстро переодеваемся и бежим туда. Буквально час назад тренировались на „Вертикальном вызове“ (забег пожарных на высотное здание на время, — прим. ред.) на башне „Исеть“, и уже оттуда видели, как рыжий (огонь, — прим. ред.) разбушевался», — рассказывает в видео Мальцев. После он идет к горящему складу. Туда же подъезжает пожарная машина с лестницей, по которой спасатель взбирается наверх и начинает из шланга тушить огонь. После того, как пожар локализовали, спасателям, привлеченных к работе вне своего дежурства, дали отбой. Пожар на складе бытовой химии на Аппаратной, 7 (Эльмаш) вспыхнул вечером 14 октября, его площадь составила 4800 квадратных метра. Локализовать огонь удалось лишь спустя семь часов. Во время пожара пострадал арендодатель помещений. После пожара санитарные врачи взяли пробы воздуха в районе, где произошел пожар. Уровень загрязняющих веществ в нем оказался сильно превышен по трем показателям: этилацетат, этенилбензол, бутилацетат.

Свердловский пожарный Антон Мальцев, который работает в системе МЧС и ведет блог о работе спасателя, выложил видео о том, как тушили крупный пожар на складе с бытовой химией на улице Аппаратной в Екатеринбурге. Новый влог появился на youtube-канале Мальцева «Дневник огнеборца». «Срочное включение. И такое бывает — в свободное от несения службы время нас могут привлекать к пожарам, так что я приехал на Аппаратную, 7. Площадь пожара уже 4000 квадратных метров, так что быстро переодеваемся и бежим туда. Буквально час назад тренировались на „Вертикальном вызове“ (забег пожарных на высотное здание на время, — прим. ред.) на башне „Исеть“, и уже оттуда видели, как рыжий (огонь, — прим. ред.) разбушевался», — рассказывает в видео Мальцев. После он идет к горящему складу. Туда же подъезжает пожарная машина с лестницей, по которой спасатель взбирается наверх и начинает из шланга тушить огонь. После того, как пожар локализовали, спасателям, привлеченных к работе вне своего дежурства, дали отбой. Пожар на складе бытовой химии на Аппаратной, 7 (Эльмаш) вспыхнул вечером 14 октября, его площадь составила 4800 квадратных метра. Локализовать огонь удалось лишь спустя семь часов. Во время пожара пострадал арендодатель помещений. После пожара санитарные врачи взяли пробы воздуха в районе, где произошел пожар. Уровень загрязняющих веществ в нем оказался сильно превышен по трем показателям: этилацетат, этенилбензол, бутилацетат.