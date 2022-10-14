В крупном пожаре в Екатеринбурге пострадал арендодатель помещений

Во время пожара на складе с бытовой химией в Екатеринбурге пострадал арендодатель помещений. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области, которая взяла на контроль происшествие.
«Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга взяла на контроль проверку в связи с травмированием мужчины в пожаре в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. По предварительным данным, пострадал мужчина — арендодатель помещений, у него зафиксированы ожоги 3% площади тела», — сообщает пресс-служба ведомства.
В настоящий момент пострадавший доставлен в больницу. Причина пожара будет установлена по результатам пожаротехнической экспертизы.
В Екатеринбурге в районе Эльмаш последние четыре часа горит ангар с бытовой химией. На месте возгорания склада работает начальник ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев. По его словам, огонь сложно ликвидировать из-за того, что горят пластиковая посуда и бытовая химия. В настоящий момент площадь пожара составляет 4000 кв. м. Информация по пострадавшим и погибшим пока не поступала.
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo