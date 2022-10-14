Екатеринбуржцам посоветовали не выходить из дома из-за пожара на складе с пластиком

15 октября 2022 в 10:53 Размер текста - 17 +

На улице Аппаратной 14 октября загорелся склад с пластиковой продукцией и бытовой химией Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Уровень загрязняющих веществ в воздухе на Эльмаше в Екатеринбурге, где накануне загорелся склад с пластиком, сильно превышен. Из-за этого жителям района не рекомендуют открывать окна и выходить из дома. Информация о результатах проверки воздуха опубликована на официальном сайте Роспотребнадзора по Свердловской области. «Выявлены превышения предельно-допустимой концентрации в максимально разовых концентрациях загрязняющих веществ: этилацетат, этенилбензол, бутилацетат. Санитарные врачи советуют жителям в районе задымления не открывать окна, избегать выходов на улицу», — говорится в сообщении ведомства. Если на улицу все же пришлось выйти, то необходимо использовать маски и респираторы, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения. Также нужно делать влажную уборку дома, и не открывать окна автомобилей при проезде по улицам вблизи пожара. На Эльмаше 14 октября загорелся ангар с пластиковой продукцией и бытовой химией. На месте возгорания работал начальник ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев. Площадь пожара составила 4800 квадратных метров, локализовать огонь удалось спустя семь часов. В тушении были задействованы 221 человек личного состава, 38 единиц техники и два пожарных поезда. Во время пожара пострадал арендодатель помещений.

Уровень загрязняющих веществ в воздухе на Эльмаше в Екатеринбурге, где накануне загорелся склад с пластиком, сильно превышен. Из-за этого жителям района не рекомендуют открывать окна и выходить из дома. Информация о результатах проверки воздуха опубликована на официальном сайте Роспотребнадзора по Свердловской области. «Выявлены превышения предельно-допустимой концентрации в максимально разовых концентрациях загрязняющих веществ: этилацетат, этенилбензол, бутилацетат. Санитарные врачи советуют жителям в районе задымления не открывать окна, избегать выходов на улицу», — говорится в сообщении ведомства. Если на улицу все же пришлось выйти, то необходимо использовать маски и респираторы, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения. Также нужно делать влажную уборку дома, и не открывать окна автомобилей при проезде по улицам вблизи пожара. На Эльмаше 14 октября загорелся ангар с пластиковой продукцией и бытовой химией. На месте возгорания работал начальник ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев. Площадь пожара составила 4800 квадратных метров, локализовать огонь удалось спустя семь часов. В тушении были задействованы 221 человек личного состава, 38 единиц техники и два пожарных поезда. Во время пожара пострадал арендодатель помещений.