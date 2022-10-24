24 октября 2022

Источник: напавший на школу пермяк был под воздействием препаратов

Напавший на школу пермяк был под воздействием препаратов
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка сотрудников Росгвардии на территории гимназии. Челябинск, гимназия, арест, захват, террорист, школа, заложник, росгвардия, вневедомственная охрана, вежливые люди, задержание, активист, лицей
Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии Фото:

Молодой человек, который напал на школу в Чайковском (Пермский край) 24 октября находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Подробности о личности пермяка URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«У нападавшего сестра и брат учатся в этой школе. Сам он ранее был отчислен из местного колледжа за неуспеваемость. Во время нападения молодой человек был пьян или под воздействием наркотиков — экспертиза покажет», — пояснил собеседник агентства.

По словам источника, ножом молодой человек никому не угрожал, тот просто лежал у него в кармане. Ранее URA.RU писало, что вломившегося в школу парня пыталась остановить сотрудница ПДН.

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Молодой человек, который напал на школу в Чайковском (Пермский край) 24 октября находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Подробности о личности пермяка URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «У нападавшего сестра и брат учатся в этой школе. Сам он ранее был отчислен из местного колледжа за неуспеваемость. Во время нападения молодой человек был пьян или под воздействием наркотиков — экспертиза покажет», — пояснил собеседник агентства. По словам источника, ножом молодой человек никому не угрожал, тот просто лежал у него в кармане. Ранее URA.RU писало, что вломившегося в школу парня пыталась остановить сотрудница ПДН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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