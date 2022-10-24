Источник: напавший на школу пермяк был под воздействием препаратов

Напавший на школу пермяк был под воздействием препаратов

Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Молодой человек, который напал на школу в Чайковском (Пермский край) 24 октября находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Подробности о личности пермяка URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«У нападавшего сестра и брат учатся в этой школе. Сам он ранее был отчислен из местного колледжа за неуспеваемость. Во время нападения молодой человек был пьян или под воздействием наркотиков — экспертиза покажет», — пояснил собеседник агентства.

По словам источника, ножом молодой человек никому не угрожал, тот просто лежал у него в кармане. Ранее URA.RU писало, что вломившегося в школу парня пыталась остановить сотрудница ПДН.