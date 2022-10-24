ХМАО собирает ресурсы для строительства блиндажей в СВО

25 октября 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Блиндажи и укрепсооружения на фронте — первостепенные и элементарные коммуникации Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Ханты-Мансийском автономном округе собирают ресурсы для строительства блиндажей в зоне специальной военной операции. Об этом URA.RU рассказал председатель общественной организации ветеранов боевых действий «Содружество» Эдуард Логинов, который занимается добровольным снабжением фронта. «Нужны стройматериалы, не коптеры, которые не спасут ни от дождя, ни от грязи, ни от зимы. Нужны обогреватели дизельные и электрические, нужен поликарбонат, нужны гвозди, саморезы. Скобы для крепления бревен, бензопилы, ручные пилы, шуруповерты, лопаты, отвертки простые, туристические газовые плиты и баллоны к этим плитам. Это самый актуальный запрос из Центрального военного округа, который мне скинули. Это все для создания блиндажей», — сказал Логинов.



Главная задача — обеспечить хоть какой-то комфорт мобилизованным на фронте. Во фронтовых условиях инженерные конструкции, по словам руководителя регионального снабженческого подразделения, это основа основ. Элементарное укрытие и возможность приготовить в блиндаже горячую еду. Потому что в боевых условиях просто так костер не разведешь и полевой кухней не всегда воспользуешься — это опасно. Стройматериалы и инструменты централизованно доставляют в сектор специальной военной операции. По ХМАО действует единый справочный телефон 8 (3462) 55-03-03, дозвонившись по которому можно выяснить адреса пунктов сбора, которые есть в каждом городе Югры. В регионе накопилось более 80 тонн груза для фронта, который будет вывезен в сектор СВО и распределен по военным частям и среди мирного населения.



Ранее URA.RU сообщало, что военком ХМАО пообещал помощь в отправке на фронт всех добровольцев. Военный комиссар округа Роман Вуколов готов оказывать личное содействие всем желающим в их отправке в зону спецоперации на Украине.



Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность. Мобилизация не коснется студентов вузов, солдат-срочников, а также работников оборонно-промышленного комплекса РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийском автономном округе собирают ресурсы для строительства блиндажей в зоне специальной военной операции. Об этом URA.RU рассказал председатель общественной организации ветеранов боевых действий «Содружество» Эдуард Логинов, который занимается добровольным снабжением фронта. «Нужны стройматериалы, не коптеры, которые не спасут ни от дождя, ни от грязи, ни от зимы. Нужны обогреватели дизельные и электрические, нужен поликарбонат, нужны гвозди, саморезы. Скобы для крепления бревен, бензопилы, ручные пилы, шуруповерты, лопаты, отвертки простые, туристические газовые плиты и баллоны к этим плитам. Это самый актуальный запрос из Центрального военного округа, который мне скинули. Это все для создания блиндажей», — сказал Логинов. Главная задача — обеспечить хоть какой-то комфорт мобилизованным на фронте. Во фронтовых условиях инженерные конструкции, по словам руководителя регионального снабженческого подразделения, это основа основ. Элементарное укрытие и возможность приготовить в блиндаже горячую еду. Потому что в боевых условиях просто так костер не разведешь и полевой кухней не всегда воспользуешься — это опасно. Стройматериалы и инструменты централизованно доставляют в сектор специальной военной операции. По ХМАО действует единый справочный телефон 8 (3462) 55-03-03, дозвонившись по которому можно выяснить адреса пунктов сбора, которые есть в каждом городе Югры. В регионе накопилось более 80 тонн груза для фронта, который будет вывезен в сектор СВО и распределен по военным частям и среди мирного населения. Ранее URA.RU сообщало, что военком ХМАО пообещал помощь в отправке на фронт всех добровольцев. Военный комиссар округа Роман Вуколов готов оказывать личное содействие всем желающим в их отправке в зону спецоперации на Украине. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность. Мобилизация не коснется студентов вузов, солдат-срочников, а также работников оборонно-промышленного комплекса РФ.