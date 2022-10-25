Половина пермяков мечтает о сокращенной рабочей неделе

26 октября 2022 в 10:17 Размер текста - 17 +

Сокращенная рабочая неделя введена лишь в 2% предприятий Перми Фото: Денис Моргунов © URA.RU Почти половина опрошенных жителей Перми (48%) указали, что поддерживают переход на сокращенную 4-дневную рабочую неделю. Результатами опроса с URA.RU поделились аналитики компании Superjob. «Идею 4-дневной рабочей недели поддерживает почти каждый второй пермяк (48%), а среди опрошенных до 34 лет уровень поддержки достигает 68%», — рассказали в компании. Также чаще сокращенную рабочую неделю поддерживают женщины (62% против 54% мужчин). При этом 66% опрошенных пермяков отметили, что справились бы со своим объемом работы и за 4 дня, если бы на работе ввели сокращенную рабочую неделю. 28% считают это нереальным. Если у пермяков появится еще один свободный день на неделе, то они предпочтут: провести день с семьей (27% опрошенных), отдохнуть (18%), заняться повышением квалификации (17%), найти подработку (16%), заняться домашними делами (11%). Однако при такой поддержке рабочего населения Перми, сокращенную рабочую неделю не поддерживают работодатели. 4 дня в неделю можно работать только в 2% компаний в Перми. Ранее пробовали такой режим еще 3% компаний, но позже вернулись к стандартной рабочей неделе. Еще 3% обсуждали такую инициативу и решили, что она допустима, 5% — что нет.

Почти половина опрошенных жителей Перми (48%) указали, что поддерживают переход на сокращенную 4-дневную рабочую неделю. Результатами опроса с URA.RU поделились аналитики компании Superjob. «Идею 4-дневной рабочей недели поддерживает почти каждый второй пермяк (48%), а среди опрошенных до 34 лет уровень поддержки достигает 68%», — рассказали в компании. Также чаще сокращенную рабочую неделю поддерживают женщины (62% против 54% мужчин). При этом 66% опрошенных пермяков отметили, что справились бы со своим объемом работы и за 4 дня, если бы на работе ввели сокращенную рабочую неделю. 28% считают это нереальным. Если у пермяков появится еще один свободный день на неделе, то они предпочтут: провести день с семьей (27% опрошенных), отдохнуть (18%), заняться повышением квалификации (17%), найти подработку (16%), заняться домашними делами (11%). Однако при такой поддержке рабочего населения Перми, сокращенную рабочую неделю не поддерживают работодатели. 4 дня в неделю можно работать только в 2% компаний в Перми. Ранее пробовали такой режим еще 3% компаний, но позже вернулись к стандартной рабочей неделе. Еще 3% обсуждали такую инициативу и решили, что она допустима, 5% — что нет.