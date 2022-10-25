Пермский мэр отчитался о деньгах, потраченных на мобилизованных

26 октября 2022 в 11:55 Размер текста - 17 +

Пермяки перечислили в фонд помощи мобилизованным сотни тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жители Пермского муниципального округа (ранее -район) пожертвовали фонду помощи мобилизованным сотни тысяч рублей. На эти деньги были приобретены вещи и спецсредства для призванных в зону спецоперации пермяков. Об этом в своем аккаунте в Тelegram рассказал временно исполняющий полномочия главы округа Владимир Цветов. «337 тысяч рублей мы потратили на пенки, балаклавы, спальники, аптечки. Это те деньги, которые перечислили в Фонд помощи нашим мобилизованным жители и предприятия округа, сотрудники администрации», — написал Цветов. Также по словам чиновника от семей, чьи мужья отправились на фронт, приняты заявления на единовременную выплаты мобилизованным и их детям. Цветов отметил, что в территории работает «единое окно», куда жители могут обратиться по вопросам, связанным с частичной мобилизации. Все вопросы специалисты администрации решают в кратчайшие сроки. Ранее руководством Прикамья было принято решение поддержать мобилизованных, перечислив им единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Также власти взяли на себя обязательство перечислить деньги на детей мобилизованных и обеспечить их бесплатным питанием в школах и детских садах.

Жители Пермского муниципального округа (ранее -район) пожертвовали фонду помощи мобилизованным сотни тысяч рублей. На эти деньги были приобретены вещи и спецсредства для призванных в зону спецоперации пермяков. Об этом в своем аккаунте в Тelegram рассказал временно исполняющий полномочия главы округа Владимир Цветов. «337 тысяч рублей мы потратили на пенки, балаклавы, спальники, аптечки. Это те деньги, которые перечислили в Фонд помощи нашим мобилизованным жители и предприятия округа, сотрудники администрации», — написал Цветов. Также по словам чиновника от семей, чьи мужья отправились на фронт, приняты заявления на единовременную выплаты мобилизованным и их детям. Цветов отметил, что в территории работает «единое окно», куда жители могут обратиться по вопросам, связанным с частичной мобилизации. Все вопросы специалисты администрации решают в кратчайшие сроки. Ранее руководством Прикамья было принято решение поддержать мобилизованных, перечислив им единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Также власти взяли на себя обязательство перечислить деньги на детей мобилизованных и обеспечить их бесплатным питанием в школах и детских садах.