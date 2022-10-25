25 октября 2022

Пермский мэр отчитался о деньгах, потраченных на мобилизованных

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Отправка мобилизованных из Калининского военкомата. Челябинск, призывники, мобилизация, мобилизованные
Пермяки перечислили в фонд помощи мобилизованным сотни тысяч рублей Фото:
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Жители Пермского муниципального округа (ранее -район) пожертвовали фонду помощи мобилизованным сотни тысяч рублей. На эти деньги были приобретены вещи и спецсредства для призванных в зону спецоперации пермяков. Об этом в своем аккаунте в Тelegram рассказал временно исполняющий полномочия главы округа Владимир Цветов.

«337 тысяч рублей мы потратили на пенки, балаклавы, спальники, аптечки. Это те деньги, которые перечислили в Фонд помощи нашим мобилизованным жители и предприятия округа, сотрудники администрации», — написал Цветов. Также по словам чиновника от семей, чьи мужья отправились на фронт, приняты заявления на единовременную выплаты мобилизованным и их детям.

Цветов отметил, что в территории работает «единое окно», куда жители могут обратиться по вопросам, связанным с частичной мобилизации. Все вопросы специалисты администрации решают в кратчайшие сроки.

Ранее руководством Прикамья было принято решение поддержать мобилизованных, перечислив им единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Также власти взяли на себя обязательство перечислить деньги на детей мобилизованных и обеспечить их бесплатным питанием в школах и детских садах.

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Жители Пермского муниципального округа (ранее -район) пожертвовали фонду помощи мобилизованным сотни тысяч рублей. На эти деньги были приобретены вещи и спецсредства для призванных в зону спецоперации пермяков. Об этом в своем аккаунте в Тelegram рассказал временно исполняющий полномочия главы округа Владимир Цветов. «337 тысяч рублей мы потратили на пенки, балаклавы, спальники, аптечки. Это те деньги, которые перечислили в Фонд помощи нашим мобилизованным жители и предприятия округа, сотрудники администрации», — написал Цветов. Также по словам чиновника от семей, чьи мужья отправились на фронт, приняты заявления на единовременную выплаты мобилизованным и их детям. Цветов отметил, что в территории работает «единое окно», куда жители могут обратиться по вопросам, связанным с частичной мобилизации. Все вопросы специалисты администрации решают в кратчайшие сроки. Ранее руководством Прикамья было принято решение поддержать мобилизованных, перечислив им единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Также власти взяли на себя обязательство перечислить деньги на детей мобилизованных и обеспечить их бесплатным питанием в школах и детских садах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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