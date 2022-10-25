Пермские врачи провели сложную операцию и спасли жизнь пациентки

26 октября 2022 в 15:50 Размер текста - 17 +

Пациентку оперировали шесть хирургов из трех отделений Фото: Анна Майорова © URA.RU Врачи пермской городской клинической больницы №4 спасли жизнь пациентки с аневризмой мозга. Для этого пришлось проводить сложную операцию сразу шести хирургам из трех отделений, сообщается на сайте минздрава Пермского края. «Недавно в стационар привезли женщину 51 года, у которой была диагностирована гигантская аневризма головного мозга. Докторам нечасто приходится наблюдать аневризму столь огромного размера. Пациентку оперировали специалисты сразу трех отделений: сосудистые хирурги Дмитрий Курников и Степан Горюнов, нейрохирурги Дмитрий Штадлер и Владислав Штадлер, рентгенохирурги Олег Каракулов и Михаил Лебедев», — говорится на сайте. Без операционного вмешательства патология может привести к смерти или тяжелой инвалидности. Изначально у пациентки заподозрили опухоль головного мозга, так как аневризма была очень большого размера. После обследования врачи поставили верный диагноз и смогли спасти женщину. Хирурги отметили, что после операции восстановление проходит хорошо, без нарушений. Также минздрав отметил, что в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГКБ №4 с начала года вылечили более 4 тыс. пермяков и провели операции 2 тыс. успешных операций.

Врачи пермской городской клинической больницы №4 спасли жизнь пациентки с аневризмой мозга. Для этого пришлось проводить сложную операцию сразу шести хирургам из трех отделений, сообщается на сайте минздрава Пермского края. «Недавно в стационар привезли женщину 51 года, у которой была диагностирована гигантская аневризма головного мозга. Докторам нечасто приходится наблюдать аневризму столь огромного размера. Пациентку оперировали специалисты сразу трех отделений: сосудистые хирурги Дмитрий Курников и Степан Горюнов, нейрохирурги Дмитрий Штадлер и Владислав Штадлер, рентгенохирурги Олег Каракулов и Михаил Лебедев», — говорится на сайте. Без операционного вмешательства патология может привести к смерти или тяжелой инвалидности. Изначально у пациентки заподозрили опухоль головного мозга, так как аневризма была очень большого размера. После обследования врачи поставили верный диагноз и смогли спасти женщину. Хирурги отметили, что после операции восстановление проходит хорошо, без нарушений. Также минздрав отметил, что в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГКБ №4 с начала года вылечили более 4 тыс. пермяков и провели операции 2 тыс. успешных операций.