Доброволец из ХМАО, воевавший вместе с бойцами Кадырова, вновь отправляется в зону СВО

26 октября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Бывший командир взвода из батальона «Ахмат» поможет землякам из Нижневартовска на фронте Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Командир взвода из Нижневартовска (ХМАО), воевавший в батальоне «Ахмат», решил вновь принять участие в спецоперации на Украине. Валентин заявил журналисту URA.RU, что, несмотря на более опытных бойцов в чеченском подразделении, хочет воевать бок о бок с югорчанами. «Я вернулся с передовой не так давно, и вот новая отправка 27 октября. В первый раз я поехал на СВО в составе батальона „Ахмат“. Если бы я хотел снова попасть в это подразделение, я бы ехал через Грозный. Безусловно, там опытные бойцы, но я хочу отправиться на фронт со своими земляками и помогать им», — рассказал Валентин корреспонденту агентства перед построением. Валентину 48 лет, он был командиром взвода и провел в зоне боевых действий с отрядом Кадырова три месяца — с мая по август. По его словам, в стороне оставаться не смог. «Мы же люди советские. Как будешь в стороне сидеть, когда такое происходит? Не сидеть же дома и не бежать в Казахстан или Грузию», — поделился Валентин. Ранее URA.RU рассказывало о стрелке из ХМАО, который мобилизовался, чтобы пойти на фронт вместе с сыном. По заявке из войсковой части после переподготовки они должны будут вместе служить в секторе специальной военной операции. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. После подготовки в военно-учебных центрах военнослужащие направятся для помощи российской армии. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля.

Командир взвода из Нижневартовска (ХМАО), воевавший в батальоне «Ахмат», решил вновь принять участие в спецоперации на Украине. Валентин заявил журналисту URA.RU, что, несмотря на более опытных бойцов в чеченском подразделении, хочет воевать бок о бок с югорчанами. «Я вернулся с передовой не так давно, и вот новая отправка 27 октября. В первый раз я поехал на СВО в составе батальона „Ахмат“. Если бы я хотел снова попасть в это подразделение, я бы ехал через Грозный. Безусловно, там опытные бойцы, но я хочу отправиться на фронт со своими земляками и помогать им», — рассказал Валентин корреспонденту агентства перед построением. Валентину 48 лет, он был командиром взвода и провел в зоне боевых действий с отрядом Кадырова три месяца — с мая по август. По его словам, в стороне оставаться не смог. «Мы же люди советские. Как будешь в стороне сидеть, когда такое происходит? Не сидеть же дома и не бежать в Казахстан или Грузию», — поделился Валентин. Ранее URA.RU рассказывало о стрелке из ХМАО, который мобилизовался, чтобы пойти на фронт вместе с сыном. По заявке из войсковой части после переподготовки они должны будут вместе служить в секторе специальной военной операции. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. После подготовки в военно-учебных центрах военнослужащие направятся для помощи российской армии. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля.