В пакет бизнеса входят костюмы, аппарат по приготовлению ваты и страницы в соцсетях с клиентами Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми продают готовый бизнес «Дед Мороз и Снегурочка» за 100 тысяч рублей. В стоимость входит все необходимое для организации новогодних шоу. Объявление появилось на сервисе avito.ru.

«Продам готовый бизнес. В готовый пакет входят очень качественные бархатные костюмы ручной работы. Шуба отделана стразами и мехом. У Деда валенки отделаны стразами и мехом, у Снегурки — белые сапожки», — пишет автор объявления.

Также в набор костюмов входит два комплекта шапок и перчаток, два мешка для подарков, длинная борода и парик. Кроме костюмов в стоимость бизнеса входит аппарат по производству сладкой ваты и сценарий выходов. Автор объявления добавил, что у бизнеса есть готовые страницы в соцсетях с реальными подписчиками и клиентами, а также свой сайт.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские бары открыли бронь на новогодние корпоративы. В Перми — более 40 площадок, которые заявили о готовности проводить мероприятия.