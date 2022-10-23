23 октября 2022
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21 октября 2022

В Перми продают бизнес Деда Мороза «под ключ». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд Деда Мороза на станции Пермь 2. Пермь, поезд деда мороза
В пакет бизнеса входят костюмы, аппарат по приготовлению ваты и страницы в соцсетях с клиентами Фото:

В Перми продают готовый бизнес «Дед Мороз и Снегурочка» за 100 тысяч рублей. В стоимость входит все необходимое для организации новогодних шоу. Объявление появилось на сервисе avito.ru.

«Продам готовый бизнес. В готовый пакет входят очень качественные бархатные костюмы ручной работы. Шуба отделана стразами и мехом. У Деда валенки отделаны стразами и мехом, у Снегурки — белые сапожки», — пишет автор объявления.

Также в набор костюмов входит два комплекта шапок и перчаток, два мешка для подарков, длинная борода и парик. Кроме костюмов в стоимость бизнеса входит аппарат по производству сладкой ваты и сценарий выходов. Автор объявления добавил, что у бизнеса есть готовые страницы в соцсетях с реальными подписчиками и клиентами, а также свой сайт.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские бары открыли бронь на новогодние корпоративы. В Перми — более 40 площадок, которые заявили о готовности проводить мероприятия.

В стоимость бизнеса входят нарядные костюмы Деда Мороза и Снегурочки
Фото:

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В Перми продают готовый бизнес «Дед Мороз и Снегурочка» за 100 тысяч рублей. В стоимость входит все необходимое для организации новогодних шоу. Объявление появилось на сервисе avito.ru. «Продам готовый бизнес. В готовый пакет входят очень качественные бархатные костюмы ручной работы. Шуба отделана стразами и мехом. У Деда валенки отделаны стразами и мехом, у Снегурки — белые сапожки», — пишет автор объявления. Также в набор костюмов входит два комплекта шапок и перчаток, два мешка для подарков, длинная борода и парик. Кроме костюмов в стоимость бизнеса входит аппарат по производству сладкой ваты и сценарий выходов. Автор объявления добавил, что у бизнеса есть готовые страницы в соцсетях с реальными подписчиками и клиентами, а также свой сайт. Ранее URA.RU сообщало, что пермские бары открыли бронь на новогодние корпоративы. В Перми — более 40 площадок, которые заявили о готовности проводить мероприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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